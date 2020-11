Jaroslav Flegr: Vláda odmítla levné testy na Covid, Prymula s Babišem mlží!

"Micíku, představ si, že se nám k obsahu minulého postu o podezřelém odmítnutí české metody na celorepublikové otestování na Covid už vyjádřili na svém Facebooku či Twitteru panové Babiš i Prymula. To byl fofr, co? Toto je text z páně Babišova Facebooku," napsal Jaroslav Flegr a zveřejnil reakce obou vládních činitelů.

"Po sítích se šíří tenhle text profesora Jaroslava Flegra, ve kterém mě a profesora Romana Prymulu obviňuje z toho, že jsme prý nereagovali na metodu testů od Emanuela Žďárského. A dokonce naznačuje, že jsme to snad udělali kvůli nějakým provizím. Nechápu, jak si to může dovolit. Je TO NESMYSL. Klasická fake news. Já jsem samozřejmě všechny e-maily od pana Žďárského přeposílal na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a požádám nového pana ministra Jana Blatného, aby celou záležitost prověřil," vyjádřil se Babiš.

"Doktor Žďárský byl pozván na Ministerstvo zdravotnictví na panel odborníků, kde byl mj. docent Hajdúch, prof. Macek i zástupci SZÚ a kde měl obhájit svůj test. To se mu úplně nepodařilo. V systému je samozřejmě nutné používat validované testy. Byl vyzván, aby svůj test certifikoval. Dosud nemám zprávu, že by tak učinil, i když měl od března dostatek času, aby metodu nechal SZÚ schválit. To se nestalo. Pokud je někde chyba, tak pouze na jeho straně," tvrdil zase rozhořčeně Prymula.

A co na to odpověděl Emanuel Žďárský?