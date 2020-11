Jaroslav Flegr: "Manipuluje se s výsledky testů, vracíme se do minulého režimu!"

"Pravdivých informací jsme se dočkali. A hned po druhém kole voleb do Senátu jsme se s velkým zpožděním dočkali i prvních vážně míněných opatření. Bohužel se zdá, že politici se v těchto dnech opět pokoušejí najet na staré praktiky, a opět se snaží skutečný stav epidemie před občany skrývat! Dokonce se zdá, že se snaží umělé manipulovat s daty – například pomocí omezování počtu prováděných testů. Kapacity na testování už máme poměrně slušné, ale jestliže praktičtí lékaři dostanou instrukce, neposílat na testy děti, nebo osoby, které říkají, že nemají příznaky, včetně osob, které covid právě prodělaly, jsou nám tyto kapacity k ničemu," řekl Jaroslav Flegr výše zmíněnému webu.

Flegr také tvrdí, že není dobrý nápad pouštět předčasně děti do škol, údajně se totiž covid u dětí téměř netestuje a není proto možné u nich sledovat stoupající či klesající narůst viru!

"Už vidím, jak ministr školství zítra začne vykřikovat, že ve školách k žádným nákazám nedochází, a opomene dodat, že by to mohlo být tím, že děti na covid záměrně netestujeme. Marně přemýšlím, co z předchozího je ještě blbost prostá a co už snaha o manipulaci. A nedávné návrhy poslanců za hnutí ANO, že přestaneme zveřejňovat počty obětí koronaviru, jsou už opravdu jako z jiného světa. Nebo snad z tohoto světa, ale o 40 let nazpátek. Doufám, že si voliči zapamatují, kdo něco takového navrhoval nebo podpořil. A je úplně jedno, jestli se jednalo o poslance stran vládních, nebo opozičních," uzavřel vědec svůj proslov. Zda se jeho slova vyplní, ukáží příští týdny…