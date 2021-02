Rozvolnění? Flegr ho považuje za nesmysl, Prymula také varuje: "Je to risk!"

Vláda poslední dny vášnivě diskutuje o rozvolnění, které by mělo od příštího týdne povolit otevřít malým obchodům a navrátit část školáků do lavic. Jenže, podle biologa Jaroslava Flegra je tento krok velice riskantní, což potvrdil i epidemiolog Roman Prymula.

Politici se už několik týdnů hádají, jakým směrem vést protipandemická opatření. Kvůli restrikcím krachují denně desítky menších podnikatelů a situace zatím nemá uspokojivé východisko. Podle biologa Jaroslava Flegra je ale v aktuální situaci jakékoliv rozvolnění velmi nebezpečné a bude mít dopady na lidských životech.

"V žádném případě ne, je to naprostý nesmysl, jenom nás to bude stát zase tisíce zemřelých," odpověděl Flegr jednoznačně na dotaz webu TN.cz.

"Jakýkoli návrat do škol (má být) podmíněný tím, že všichni žáci a pochopitelně i zaměstnanci budou testovaní PCR testy. Antigenní testy jsou dobré k tomu, aby si někdo namastil kapsu, ale nejsou vhodné pro testování žáků a studentů," tvrdí biolog. Stejný postup by prý zavedl i na pracovištích.

Jaroslav Flegr má o funkčnosti antigenních testů vážné pochynosti a není sám

"Dvakrát týdně všechny otestovat PCR testy a během dvou měsíců jsme bez epidemie. To, že teď máme epidemii, je výsledek naší volby. Dnes jsou technické prostředky k tomu, abychom nejpozději do měsíce mohli mít všechny žáky ve školách a nejpozději za další měsíc by se mohly konat koncerty," popsal Flegr ideální sled událostí.

Opatrný ohledně případného rozvolňování je ale i Roman Prymula, ten se podobně jako Flegr vyjádřil ohledně nespolehlivosti testů, které se vláda chystá ve školách používat. Antigenní testy totiž v sousedním Rakousku zachytili pouze velmi malý zlomek aktivních případů covidu a nelze je považovat za stoprocentní ochranu.

"Když se podíváme, jak na to jsme, tak jakékoli rozvolňování je rizikové," varuje Prymula. Epidemiolog ale zároveň zdůraznil, že návrat dětí do lavic je již nutností.

Návrat dětí do škol je prioritní, zatím ale není jasné, za jakých podmínek k němu dojde

I když má Roman Prymula kvůli neúspěšnému modelu testování v rakouských školách pochybnosti, vrátit dětem možnost výuky je podle něj i nadále prioritou.

"Návrat do škol nutný je, na tom se asi shodnou všichni. Je ale potřeba to udělat za nějakého režimu testování, aby nedocházelo k šíření koronaviru mezi žáky," tvrdí epidemiolog.

"Co se týká obchodů, tak si dovedu představit otevření malých obchůdků, tam to riziko nijak dramatické není, ke shlukování lidí nedochází. Zpřísnit už nic nemůžeme, maximálně můžeme nařídit vyměnit roušky za respirátory. Je ale potřeba, ale lidé začali pravidla hlavně dodržovat," uzavřel Prymula.

Vzhledem k dění posledních dní se ale nedá zatím předem určit, jak vláda nakonec rozhodne a jak budou případná rozvolnění probíhat. Necháme se tedy opět překvapit, co vládní zmocněnci vymyslí tentokrát. Zatím se ale shodují na tom, že jediná cesta je masivní očkování populace.