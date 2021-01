Jaroslav Flegr opět varuje: Vláda musí změnit postupy, jinak přijde katastrofa!

"Počty nakažených, hospitalizovaných i umírajících nám krásně rostou. Kapacity krematorií i nemocnic se rychle zaplňují. Trháme rekordy, v procentu nakažených jsme už první na světě. Vláda je zjevně s dosavadním vývojem nadmíru spokojená a tak platná opatření měnit nebude do 22.1." napsal Jaroslav Flegr na svůj Twitter a Facebook.

Biolog a vědec shrnul dění posledních dní a pustil se i do některých výroků týkajících se pandemie.

"Okamura zase perlí. Prý se mají mladí promořovat a zároveň se mají maximálně zachovat sociální kontakty seniorů. Že to nejde dohromady snad pochopí i volič SPD, o pětiletém dítěti ani nemluvě. Moment, on to neřekl Okamura ale profesor Zima, rektor Karlovy Univerzity! Tak to jo!" píše Flegr s ironickým nádechem. V dalším odstavci pak opět zdůraznil, že koronavirus bude mít ještě tisíce obětí!