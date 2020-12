Vánoce s rodinou? Vědec Jaroslav Flegr říká NE! Jaké má k tomu důvody?

"V případě, že místo PCR testu podstoupí člověk v den návštěvy jen antigenní test, může začít vylučovat viry mnohem dříve. Antigenní testy jsou totiž méně spolehlivé, což znamená, že i člověk s negativním výsledkem může být ve skutečnosti nakažený, a během pár hodin i infekční! V takovém případě by návštěva měla trvat jen krátce, návštěvník by měl nosit přinejmenším kvalitní roušku, ale raději respirátor bez výdechového ventilu. Ohrožená osoba raději také respirátor. Neměli by spolu vařit ani společně jíst," varuje Jaroslav Flegr na svém Facebooku.

Podle evolučního biologa je nyní jediná cesta a to vakcína! Do té doby prý rodinné návštěvy vůbec nedoporučuje!

"No Micíku, je to pěkný vopruz, co? Ale neboj, za pár měsíců budou rodiče chráněni vakcínou a podobná bojová cvičení se stanou minulostí. Do té doby bych fakt doporučoval osobní návštěvy vynechat, nebo dodržovat maximální opatrnost. Některé chyby se totiž nedají napravit," uzavřel.

Zda si ovšem Češi vezmou jeho slova k srdci, nebo příjde po svátcích takzvaná "třetí vlna," to ukáží až příští dny…