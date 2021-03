Jaroslav Flegr: "Vláda se rozhodla nás promořit, nikoho se neptali!"

Evoluční biolog Jaroslav Flegr se v pořadu Prostor X vyjádřil k současným vládním opatřením. Podle profesora jsou na ministerstvu zdravotnictví lidé, náměstci a úředníci, kteří se bez našeho vědomí rozhodli, že nás postupně promoří. Flegr navíc naznačil, že se nastavují pravidla tak, aby se počty nakažených držely těsně pod hranicí kapacit nemocnic.

"Pandemie je nejhorší věc, která mohla lidstvo potkat," řekl v Prostoru X Jaroslav Flegr. Situace je podle biologa u nás katastrofální zejména proto, že nebyla včas nastavená opatření.

"V čele našeho státu byli ve vrcholných funkcích lidé, o jejichž morálním kreditu by se dalo pochybovat a kterým zas tak moc na těch lidech nezáleželo, v porovnání s tím, aby dobře uspěli ve volbách," tvrdí Flegr.

"Tím, že se zametal problém pod koberec strašně dlouho a jakákoliv opatření se na podzim odložila až po druhém kole voleb, už se to nedalo zastavit. Epidemie u nás byla tak rozjetá, že bylo jasné, že budou tisíce mrtvých," říká biolog přesvědčeně.

Představa Jana Blatného o ukázněnosti lidstva je podle Jaroslava Flegra směšná

Na nedávná slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, že opatření nyní budou převážně na lidech, reaguje Jaroslav Flegr pobaveně. "To je prostě něco jako: Ano, teď se lidi začnou chovat tak, jak mají. Je to podobné jako s komunismem. Ono jako kdyby lidi byli svatý, tak by ani nemuseli být policajti a všechno by krásně fungovalo a komunismus by byl naprosto skvělý. Jenže lidi nejsou svatý. Neotočí se vypínačem a nezačnou se chovat odpovědně, tohle je nesmysl. Ministerstvo musí dál počítat s tím, že lidi jsou takoví, jací jsou, a čím déle v té epidemii budou, tím se budou chovat ještě hůř. Jestli se zbláznil pan ministr, to nevím. Já si spíš myslím, že nastoupil do úřadu, do ministerstva zdravotnictví, kde ty poměry jsou příšerné. A to jak po odborné, tak i po morální," nebral si Jaroslav Flegr servítky.

"Ty lidi se rozhodli, někdy před prázdninami, ty úředníci tam, náměstci a takoví, že nás prostě promoří. Nikoho se na to neptali a nastavili si ty pravidla tak, aby ta infekce, ta epidemie mohla projít populací a aby se nezahltily nemocnice, a tomu podřizují všechna ta opatření. Původně ten PES, ten systém, byl navržený tak, aby se nerozjela epidemie. Oni si ho přizpůsobili tak, že vlastně rozhodující kritérium je kapacita těch jednotek intenzivní péče, takže aby se nezahltily nemocnice, protože toho už by si lidé všimli, takže jediné kritérium je vlastně dneska, nebo to nejdůležitější kritérium je kapacita těch nemocnic. Takže tyhle lidé doufali, že v tichosti se budeme teď rok třeba promořovat, že stále se bude udržovat naplněnost těch jednotek intenzivní péče tak nějak, aby tam ještě těch deset procent nějaký rezervy bylo, a v důsledku toho se postupně celá populace promoří," vysvětluje vědec.

"Jediná možnost je tvrdý lockdown," říká Flegr

"Jediná cesta jak z toho ven, je tvrdý lockdown. Ten současný se týká pouze služeb a to ještě ne úplně. Je to strašně malý segment. V té kritické situaci, která nastane v nejbližších dnech a týdnech, to nebude stačit. Je potřeba plošně testovat populaci. Minimum je milion testů denně," uvedl Flegr v Prostoru X.

"Je potřeba, abychom konečně tu epidemii zastavili. Dodržovat opatření by mělo být pro všechny samozřejmostí. Vždyť stát, který není schopný si vynutit, aby jeho občané dodržovali ta opatření, k čemu takový stát je? Teď je skutečně nutné, i za pomocí donucovacích prostředků, vynutit si dodržování pravidel. Pokud vláda konečně zorganizuje plošné testování, můžeme se do měsíce vrátit k běžnému život a pustit děti do škol," uzavřel biolog.