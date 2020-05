Jaroslav Satoranský, kterému zemřela žena: Nad vodou ho drží dcery!

Vztah Jaroslava Satoranský a jeho ženy Libušky byl jako z červené knihovny. Dvojice se seznámila před šedesáti lety a ani jeden se netajil tím, že mezi nimi vznikla láska na první pohled!

Satoranskému bylo pouhých sedmnáct let, když potkal svou celoživotní družku! "Bylo mi sedmnáct a půl a jí patnáct a půl. Seznámili jsme se jednoduše, přišla za mnou do divadla do zákulisí. Vzal jsem si svou první lásku a jsem s ní celý život, říkám vám pořád, že jsem měl štěstí," popsal Satoranský začátky se svou manželkou Libuškou.

Po pár letech se dvojice v roce 1961 vzala, a i když během let museli ustát i zlé věci, nikdy je nenapadlo od sebe odejít! Pohádkové manželství rozdělila až smrt!