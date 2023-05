Svěcený prohání vdané ženy: S kým vším měl slavný houslista udržovat poměr?

Zdroj: Profimedia

Jaroslav Svěcený se v roce 2019 po pětatřiceti letech rozvedl se svou manželkou a rozpad vztahu pro něj byla nejtěžší životní zkouška. Od té doby byl spojován hned s několika ženami, žádný románek ale houslista oficiálně nepotvrdil. Nejnovějším úlovkem hudebníka má být vdaná herečka Zdeňka Žádníková Volencová, s níž byl nedávno spatřen v Itálii.

Jaroslav Svěcený se netají tím, že byl pro něj rozvod s manželkou noční můrou. "Pro mě je to hrozné. Takhle ošklivé období jsem ještě nezažil. Nemohl jsem tomu uvěřit, přijmout to. Proto jsem i ty zdravotní potíže snášel mnohem hůř. Jsem po náročné urologické operaci a mám velké bolesti. Špatně se s tím vyrovnávám. Byl jsem na sále čtyři hodiny. Pan doktor Navrátil musel vzít víc tkáně, než předpokládal, všude byly záněty. Mám obrovskou jizvu. Děkuju jak jemu, tak všem tady ve fakultní hradecké nemocnici, jak jsou na mě milí. Od sestřiček po ředitele," svěřil se tehdy Blesku.

Houslista po traumatickém rozpadu manželství onemocněl, musel podstoupit náročnou operaci a několik měsíců byl vyřazený z běžného života. Následně nabídla Svěcenému pěvkyně Markéta Fassati pomocnou ruku a sehnala mu prestižní práci v Jerevanu.

"Navíc jsme mu s mým manželem nabídli bydlení u nás v domě. Samostatný pokoj, koupelnu, vlastní prostor," sdělila sopranistka, která hudebníkovi pomohla postavit se zpět na nohy. Netrvalo dlouho a Svěceného začala média spojovat s různými ženami.

Do Zdeňky se bezhlavě zamiloval

S Miládkou Peřinovou se Jaroslav Svěcený znal roky a na počátku kariéry mu dělala management. Když dvojici vyfotili při předávání cen Anděl, začalo se šuškat, zda je náhodou nepojí více než letité přátelství. Následně navíc vycházely články, že se hudebník nastěhoval k jakési blondýnce, s realitou to ale nemělo nic společného.

Další ženou spojovanou s vyhlášeným houslistou byla manželka Pavla Trávníčka Monika. Z nevěry svou ženu obvinil přímo samotný herec a následně se snažil celou situaci zamést pod koberec a tvrdil, že status na Facebooku byl dílem počítačového hackera. "Monika se rozhodla žít s Jaroslavem Svěceným a Maxmiliána, vždycky šoupne na Moravu, a já s tím nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztratit syna. Pavel Trávníček," stálo tehdy na facebookové stránce Divadla Pavla Trávníčka. Manželství Trávníčkových nakonec vydrželo a pokud opravdu Svěcený s manželkou pohádkového prince měl poměr, šlo pouze o nezávazné povyražení.

Pouze před pár dny byl Jaroslav Svěcený viděn po boku další vdané paní. Tentokrát si na výlet do Itálie s houslistou vyrazila herečka Zdeňka Žádníková Volencová. Fanoušci si hrdliček všimli v italské Cremoně v muzeu houslí a je víc než jasné, že dvojice musela vzhledem k vzdálenosti strávit ve městě minimálně jednu noc. "Udělali si výlet a byli přesvědčeni, že takhle daleko je nikdo nemůže potkat. Bohužel se ale stalo. Svět je malý," překvapil zdroj Blesku.

Zatímco Žádníková se k údajné nevěře nevyjadřuje, Svěcený byl o něco sdílnější. "Byli jsme podepsat smlouvu na zápůjčku houslí, které budou součástí dalšího Festivalu hudby na zámku Dobříš," snažil se Nedělnímu Aha! vysvětlit cíl jeho cesty do Itálie. "Do Zdeňky se bezhlavě zamiloval před pěti lety, když s ní začal spolupracovat. Rok nato se také po třicetiletém manželství rozvedl. Udělal první krok a podle mne čeká, že tak učiní i ona, ale netlačí. Ví, že je matkou čtyř dětí, a respektuje to. Kdyby ale Žádníka opustila, nemá problém děti přijmout," šokoval informátor stejného webu tím, že herečce už to s manželem delší dobu nefunguje. Necháme se tedy překvapit, zda budou Svěcený se Žádníkovou novým hvězdným párem českého showznysu, nebo jejich románek vyšumí do ztracena podobně jako tomu bylo s Monikou Trávníčkovou.

Jaroslav Svěcený po rozvodu nemá nouze o nápadnice