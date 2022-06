Jaroslav Vízner toužil být hercem od útlého mládí: Okolnosti mu ale nepřály

Zdroj: Profimedia

Herec Jaroslav Vízner neměl svou cestu k filmu a k divadlu úplně jednoduchou, přesto ale vytrval na své cestě za splněním velkého snu a přes nesnáze se nakonec setkal s vytouženým úspěchem. A ten nesklízel jen na české filmové scéně, ale i v zahraničí.

Svět českého filmu zasáhla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 85 let odešel do hereckého nebe herec Jaroslav Vízner, bratr Oldřicha Víznera. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnila na sociální síti jeho dcera Veronika. „Sbohem tati, vím, že je ti tam fajn,” napsala 28. května ke společné fotografii se svým otcem.

Nelehké začátky

Jaroslav Vízner chtěl proniknout do světa filmu a divadla už od útlého mládí. I proto měl v plánu po střední škole nastoupit na pražskou DAMU, tam se ale podle informací iDNES z politických důvodů nedostal. Namísto toho tedy vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou. Svého snu se ale nevzdal a začal se objevovat v regionálních divadlech. V roce 1962 se pak začala jeho kariéra rozjíždět naplno, když získal angažmá v Divadle Na zábradlí v Praze.

V ten samý rok se poprvé objevil i před kamerou, a to rovnou v jedné z hlavních rolí ve filmu Život bez kytary. Jeho talentu si rychle začali všímat i další režiséři, a tak na sebe další pracovní nabídky nenechaly dlouho čekat. Mezi jeho největší úspěchy patří série čtyř filmů o detektivovi Martinovi s názvem Volejte Martina, U telefonu Martin, Martin a červené sklíčko a Martina a devět bláznů. Ve známých kriminálních příbězích ztvárnil hlavní postavu Martina.

Emigrace do Švýcarska

Jaroslav Vízner přecházel z jedno role do druhé, v roce 1968 ale přišel zvrat. Kvůli invazi vojsk do tehdejšího Československa emigroval na několik dlouhých let do Švýcarska, kde kromě herectví zastával pozici ředitele Ženevské televize a přednášel na tamní umělecké škole. Během svého života ve Švýcarsku ztvárnil několik větších i menších rolích ve filmech jak ze švýcarské, tak z francouzské produkce.

A u cizojazyčné tvorby zůstal i po svém návratu do Česka v roce 2001. Zahrál si například ve filmech Van Helsing, Iluzionista anebo Edith Piaf. Životopisný snímek o známé francouzské zpěvačce byl jeho vůbec posledním projektem, ve kterém se coby herec objevil.