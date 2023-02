Jaroslava Adamová: Odmítala hloupé role za velké peníze, stála po boku Werichovi

Zdroj: Profimedia

Herečka Jaroslava Adamová patřila mezi výrazné osobnosti české kinematografie. Nejen, že k ní neodmyslitelně patřila cigareta, zrzavé vlasy, ale také byla známá velkým přátelstvím s Janem Werichem.

Herečku Jaroslavu Adamovou jste buď museli milovat, nebo nenávidět, nic mezi tím. Byla totiž drsná, sarkastická a často i dost nepříjemná. Nesnášela totiž faleš, a když ji u někoho vycítila, dala mu to sežrat se vším všudy.

Na druhou stranu byla ale skvělou herečkou, která v divadle ztvárnila takové role jako Annu Kareninovou, Hedu Gablerovou či Marii Stuartovnu. Také byla velkou kamarádkou Jana Wericha, který se jí svěřoval s problémy a velmi jí důvěřoval. Hrála s ním v Divadle ABC a na ta léta vždy velmi ráda vzpomínala. I legendární herec na ni pěl ódy. Stála při něm, když ho trápily zdravotní obtíže.

Jan Werich se Adamové svěřoval se svými zdravotními neduhy

„Já si nikdy nikoho nechtěla získat. Prostě jsem se k němu chovala tak, jak si zasluhoval,“ řekla herečka pro Novinky.

Adamová se nikdy nebála říct svůj názor. Když v něčem nechtěla hrát, prostě to řekla, i když z toho mohla mít problémy.

„Nedávno mi z televize nabídli nějakou roli v seriálu, ale když jsem si to přečetla, bylo mi jasné, že to hrát nemůžu. Bylo to hloupé jako nudle. Nikomu nezazlívám, že v tom hraje, ale já prostě nemůžu, i když mám penzi, jakou mám,“ prozradila v rozhovoru pro Právo, že hloupé role nebere ani za velké peníze.

Adamová byla nejen skvělá herečka, ale také dabérka

Jaroslava Adamová byla i skvělou dabérkou. Jistě ji znáte jako hlas Sophie Loren, Katharine Hepburn či Jeanne Moreau.

Adamová měla ze vztahu se scénáristou Mojmírem Drvotou syna Marka a s druhým manželem, PhDr. Juliem Albertem, dalšího syna Julia. První manžel v polovině 50. let emigroval a druhého režim připravil o vědeckou kariéru, tak pracoval na horách jako správce horské chaty. Herečce to nevadilo a svého manžela celý život milovala.