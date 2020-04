Koronavirus jako úleva? Jaroslava Obermaierová se skrývala už před karanténou

Herečka Jaroslava Obermaierová má v nekonečném seriálu Ulice jako Vilma Nyklová takovou energii, že by Jarce mohly závidět i mladší kolegyně. Ale vypadá to, že to umí jen skvěle hrát a v soukromí jí už síly docházejí. Dokonce už tak padá na "pusu", že musí utéct pryč. Že by už se do seriálu nechtěla nikdy vrátit?