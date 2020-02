Schallerová z filmu Valerie a týden divů: Manžela potkala, když jí bylo 13!

Ve filmu je totiž scéna, kdy hlavní hrdinku upalují. „Moje maminka byla při natáčení. Nepije, nekouří, ale při té scéně, kdy je Valerie obvázaná kolem sloupu a zapalují ji, tak stála v davu a jedna paní říká: Oni dostali zaplaceno, ta holka bude upálená, to musí být natur. Takže nejenom, že moje maminka do sebe nalila panáka, ale musela i odejít. Bylo to pro ni nepříjemný,“ svěřila se Jaroslava.

Scénu s ohněm nebylo dle Schallerové vůbec snadné natočit. „Ta scéna u ohně měla několik etap. Jedna je, že Valerie stála na tom, co se zapaluje. Přišlo se však na to, že to vzplane velice rychle, takže se to muselo natočit tak, že jsem stála za tím ohněm, takže za mnou byl oheň i přede mnou byl oheň. Strašně to křupalo a odlítávaly takový kousíčky, které pálily a pálily všechny kolem mě i včetně mě,“ popsala ohnivou scénu bývalá dětská hvězda.