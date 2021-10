Jasmina Alagič o byznysu s Plačkovou: Pokud se prokáže vina, budu zklamaná

Zdroj: Profimedia

Zuzana Plačková s Jasminou Alagič Vrbovskou rozjela nedávno společné podnikání. Úspěšné influencerky spojily síly a vytvořily kolagen, po kterém zákaznice doslova šílí. Co ale říká na zadržení Plačkové její byznys kamarádka? První slova o zklamání!

Zuzana Plačková v posledních dnech vyměnila luxusní životní styl za celu předběžného zadržení. Podnikatelka je podezřelá z účasti ve zločinecké skupině, stejně jako její manžel René Strausz.

Všichni fanoušci instagramové královny nyní s napětím očekávají, jaký proti ní vznese soud obvinění. Podle dostupných informací má nejspíš policie dostatek důkazů, aby na Plačkovou uvalila vazbu.

"Zločinecká skupina ve složení Tibor Gubáň, Peter Šoka, Miroslav Farkaš, Dávid Lukáč, René Strausz a Zuzana Strausz Plačková, působící na území Trnavského, Bratislavského a Trenčínského kraje, v době od roku 2012 až do současnosti vykonávali za účelem zisku, prostřednictvím vytvořené infrastruktury osob dovoz drogy zvané kokain a následně ji distribuovali přes síť dealerů této zločinecké skupiny koncovým uživatelům drog," stojí v usnesení, které uniklo do médií.

Informace mě šokovala, stejně jako každého z vás

"Prosili jste mě o vyjádření ohledně Zuzany Plačkové. Budu velice stručná, jelikož zopakuji, že se cítím zvláštně a komentovat by měli toto pouze kompetentní osoby. Přiznám se vám, že se mi velice těžko sledují osoby, ať už veřejně známé, či nikoliv, které se vyjadřují a předem odsuzují. Mě ta informace šokovala úplně stejně jako každého z vás," rozhodla se Jasmina Alagič na naléhání fanoušků okomentovat kauzu Zuzany Plačkové na svém Instagramu.

"Spousty z vás se mě ptá, jestli jsem o tom věděla. Nevím o čem jsem měla vědět, když zatím nikoho neodsoudili, ale vzhledem k věcem, které se skloňují s tímto případem, to jsem samozřejmě nevěděla," tvrdí Alagič, která je prý ze zadržení podnikatelky též v šoku.

Zklamalo by mě to, Zuzanu bych si pamatovala v dobrém, říká Alagič

"Moje schůzky s ní se vždy nesly v přátelském duchu a ačkoliv teď někoho asi naštvu, když o ní budu mluvit hezky, poznala jsem ji za těch pár schůzek jako velice přejícího člověka. Pomáhá kde může, a to jsem se nedozvěděla od ní, ale od jiných lidí. Já ji znám jako velice férového člověka. Řešily jsme spolu byznys a pak jsme se začaly lidsky sbližovat," popsala Jasmína Alagič své pocity a zastala se své kolegyně.

Moderátorka Česko Slovensko má talent ale naznačila, že by nejspíš s Plačkovou ukončila vztahy, pokud by policie dokázala, že skutečně prodávala drogy.

"Zklamalo by mě to, protože si myslím, že to není správná věc. Ale nebudu ta, kdo ji bude soudit, od toho jsou tu jiní. Pokud by ji skutečně odsoudili, tak si budu pamatovat Zuzku tak, jak se ke mně chovala, jak se mě dotkla její osobnost a takhle bych si ji uložila," vysvětlila Jasmina ve svém videu a z jejich slov bylo jasné, že by nejspíš s odsouzenou kriminálnicí asi v budoucnu kamarádit nechtěla.

Jasmina Alagič původně kauzu Plačkové komentovat vůbec nechtěla.