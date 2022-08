Jasmina Alagič pláče štěstím: Pochlubila se dojemným videem s rodinou

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Jasmina Alagič je už několik let nesmírně šťastná po boku svého manžela Patrika Vrbovského alias Rytmuse, se kterým vychovávají syna Sanela. Jasmina je každý den vděčná za to, jaká radost ji v životě potkala, a společně s manželem a synem natočila dojemné video, které zachycuje jejich neskonalou lásku. A nebyla to jen ona, kdo si nad ním poplakal.

Už jsou to tři roky, co se Jasmině Alagič a Patriku Vrbovskému narodil jejich první společný potomek, syn Sanel. A pyšní rodiče by nemohli být šťastnější. Přestože nikdy neukázali syna tak, aby mu bylo vidět do tváře, neboť si velmi zakládají na jeho soukromí, čas od času je možné roztomilého kloučka alespoň lehce zahlédnout. Jako například nyní, když Jasmina zveřejnila video z krásného odpoledne, které s rodinou strávila.

Slzy štěstí

Jasmina se nezřídka kdy dojímá nad tím, jak krásnou rodinu má, a jinak tomu nebylo ani nyní. „Stává se mi často, že pláču štěstím,” napsala k videu, které umístila na svůj Instagram a ze kterého přímo srší láska, spokojenost a radost. A nedojímala jen sebe, ale i své fanoušky. „Buď šťastná. V dobrém závidím tu lásku,” napsala pod video jedna z fanynek. „Zbožňuji vás. Rodina je na prvním místě,” přidala se další. A video neuniklo pozornosti ani dobré kamarádce Jasminy, Zuzaně Plačkové. „Dokonalé,” reagovala Plačková na video a ke svému komentáři přidala ještě růžové srdce.

Nejkrásnější přání

Rozkošný Sanel před pár dny oslavil své třetí narozeniny a Jasmina se mu, coby nadšená matka, rozhodla veřejně popřát na sociální síti. „Díky Bohu za každé moje rozhodnutí, protože všechna mě přinesly do tohoto bodu života, toho úplně nejkrásnějšího, kde mohu být tvojí mámou. Jsem šťastná, že tohle celé nepíšu perem, protože by už všechno bylo rozmazané od slz štěstí, kterými nás obdarováváš každý den,” vyznala Jasmina lásku svému synovi. „To tenhle datum se rodí ty nejkrásnější a nejlepší děti? No, nevím, jestli nepůjdu na vyvolávání,” smála se u dojemného příspěvku těhotná Plačková.