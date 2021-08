Romantické gesto Jasminy Alagič: Pro Rytmuse postavím chatu v lese

Zdroj: Profimedia.cz

Jasmina Alagič už zřejmě neví, jak by raperovi Rytmusovi vyznala svou lásku. Aby dala manželovi najevo, jak moc si váží všeho, co pro rodinu dělá, rozhodla se holýma rukama postavit víkendovou chatu.

Slovenská moderátorka, která už bude brzy uvádět oblíbenou soutěž Česko Slovenská SuperStar, si postupně plní všechny sny. S manželem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem právě oslavili druhé narozeniny syna Sanela. Mladá rodina bydlí v přepychovém domě v obci Malinovo nedaleko Sence. Kromě kuchyně jsou ve všech místnostech tmavé podlahy. V obývacím pokoji partneři relaxují na velké sedačce u krbu a samozřejmostí je venkovní jídelna s bazénem.

Jasmina chce Patrikovi oplatit jeho péči

I když Jasmina snad už nemůže být šťastnější, jedna maličkost jí ke spokojenosti přeci jen chyběla. Vždycky toužila po chatě na samotě, kde by mohla s Patrikem a malým Sanelem relaxovat a užívat si zasloužený odpočinek. A protože jí manžel neustále dokazuje, jak moc ji miluje, chce mu tak jeho péči a starostlivost alespoň částečně oplatit.

Alagič proto už před časem koupila rozlehlou parcelu, kde plánuje vybudovat nové prázdninové sídlo. „Ten pozemek vypadá tak, že jste obklopeni stromy a slyšíte potok. Chtěla jsem, aby můj syn mohl zažívat takové ty úplně normální věci, kdy vezmeme kola, pojedeme k jezeru, půjdeme na túru do lesa, a to je vždycky nejlepší v příjemném prostředí," uvedla moderátorka pro slovenský web Nový čas.

Ve stavařině se fakt vůbec nevyznám

Jak později Jasmina přiznala, Rytmus o jejích plánech možná ještě ani neví. Víkendový domek chce totiž postavit úplně sama, i když se stavařinou nemá vůbec žádné zkušenosti. „Podle mě nenajdete nikde na světě člověka, který by se v takových věcech absolutně nevyznal tak, jako já," připustila upřímně Alagič, která se do projektu pustí na vlastní pěst.

„Tuhle misi jsem si vzala na vlastní triko, bez svého muže, kterého tam vezmu, až to bude vše hotové. Je to můj způsob vděku za všechno, co pro nás udělal," vysvětlila Jasmina, která při plánování myslela také na pohodlí syna Sanela. „Není to úplně daleko od Bratislavy. Potřebovala jsem, abychom byli relativně blízko i kvůli malému, kdyby se cokoli dělo. Děti, kterým jsou dva roky nebo pět let, nemají úplně rádi dlouhé cestování," uzavřela Jasmina pro Nový čas.

Jasmina se snad v každém příspěvku na sociální síti snaží dokázat, jak moc Patrika zbožňuje.