Jasmina Alagič září štěstím: Takhle si užívá se synem Sanelem u moře

Jasmina Alagič vychovává se svým manželem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem tříletého syna Sanela a mateřství moderátorku velice naplňuje. Pyšná maminka se pravidelně chlubí fotografiemi z rodinného alba, tvář svého chlapce ale před veřejností už tři roky úspěšně skrývá.

Jasmina Alagič je po boku svého manžela Patrika Vrbovského velice šťastná. Pro maminku tříletého Sanela je rodina vším, což dokazují i časté příspěvky, které sdílí s fanoušky na sociálních sítích.

"Plánovala jsem si s tebou extrémně užívat věci, které miluju. Zatím se nám to daří," napsala Alagič ke snímku z dovolené, na kterém si užívá se synem vodní radovánky.

Moderátorka show Česko Slovensko má talent sice pravidelně ukazuje fotky malého Sanela, zatím ale ještě fanouškům neukázala jeho tvář.

Rodina jsou pocity, které odevzdáváme

"Rodina pro mě nejsou jen lidé se stejným příjmením. Rodina jsou lidé, kteří žijí pro vzájemné štěstí, starají se o sebe a hlavně všichni kdo do ní patří bez mrknutí oka vědí, že ty ostatní jsou vždy na jejich straně. Že se o sebe vždy můžou vzájemně opřít, protože stojí na jedné straně, nikdy ne naproti. Rodina jsou pocity, které odevzdáváme a je potřeba si zaloužit nazývat se rodinou. Děkuji vám chlapci, za pocity, které mi dáváte," pěje Jasmina Alagič pravidelně chválu na svou rodinu.

Stejně to má i Patrik Vrbovský, který je i po několika letech do své manželky blázen. "Přesně v 11:39 přesně před třemi lety se narodil lev jménem Sanel Patrik, který mně a mé milované Jasmině přinesl do života štěstí. Oslavuj život synu můj milovaný. Nasávej, uč se, miluj, užívej každou vteřinu. Jsme tu pro tebe celý život. Nikdy tě nezradíme. Milujeme tě," oslavil nedávno hrdý otec Rytmus narozeniny svého syna.

Mít vlastního potomka bylo největším přáním Vrbovského už před lety, když randil se zpěvačkou Darou Rolins. Právě neshody ohledně rodiny nakonec způsobily krach vztahu po sedmi letech. Po rozchodu ale evidentně našel raper ženu svých snů.

