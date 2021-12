Jasmina Alagič se soudí: Odstavili jí bankovní účet, tvrdí, že dluží tisíce eur

Zdroj: Profimedia

Jasmina Alagič řeší nepříjemnou situaci. Na jedné straně je instituce, která tvrdí, že jí manželka rapera Rytmuse dluží několik desítek tisíc eur, na druhé straně právníky ohánějící se moderátorka, která to popírá. Jak se kráska zvyklá na život v luxusu dostala na seznam dlužníků?

Manželka boháče Rytmuse a moderátorka show Česko Slovensko má talent má prý dluhy. Tvrdí to Sociální pojišťovna, která jí odstavila bankovní účet. V tu chvíli došly slovenské krásce nervy a začla se s pojišťovnou přít.

Podala stížnost, ke které žádá vyjádření. Bohužel se prý pojišťovna jejím dotazem ještě neměla čas zabývat.

„Moja pani účtovníčka s nimi komunikuje, ale dali jej vyjadrenie, že sa na môj prípad ešte nikto nepozrel. Nie je to útok na pracovníkov úradu, dostala som info, že ich je tam veľmi málo. Nestíhajú si prideľovať prípady a riešiť veci v zákonnej lehote. A to je problém. Nikto sa nepozrel na môj prípad, ktorý už mal byť vyriešený. I napriek tomu prišla exekúcia na môj účet,“ řekla pro Nový čas.

To Jasminu naštvalo a předala celou žáležitost svým právníkům, kteří jí doporučili se k celé žáležitosti blíže nevyjadřovat.

Jasmina se pustila s institucí do boje

Alagič se k boji rozhodla proto, že jí medializace neexistujícího dluhu způsobila v byznysu nemalé problémy. Dle svých slov se rozhodla s tímhle bordelem zatočit.

Dluh prý vznikl v době, kdy přecházela z fyzické na právnickou osobu, tedy na firmu. Kráska zapomněla na nějaké detaily a jak sama přiznala, udělala chybu. Nasypala si popel na hlavu, napravila chybu, zaplatila a celou situaci považovala za uzavřenou.

Žádný dluh tedy dle svých slov nemá, proto ji jednání Sociální pojišťovny rozčiluje. Nechápe, proč stále v seznamu neplatičů figuruje.

Celou kauzu veřejně medializovala

„Mne vyrubujú rok a pol dlh, tak isto aj poplatky s ním súvisiace za SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba, pozn. red.), ktorá je riadne zrušená. Niekoľkokrát tam bol dodaný papier o zrušení SZČO práve preto, lebo mi konštantne vyrubovali dlh a poplatky,“ prozradila pro Nový Čas.

Jasmina se k celé kauze vyjádřila na Instagramu.

„Zverejnila som to nie z toho titulu, že mi bolo ublížené. Ja sa svojich financií viem domáhať. Ale zistila som, že sa to stalo neuveriteľnému množstvu občanov a nemajú možnosť to riešiť.“