Zatím nuda: Jasmina Alagič z Talentu vzbouzí v divácích rozporuplné pocity

Zdroj: Profimedia

S novou řadou úspěšné show Česko Slovensko má talent přišla zásadní změna. Po boku Davida Gránského v roli moderátora totiž diváci již nevídají Lujzu Garajovou Schramekovou, jak byli zvyklí, ale nově ji nahradila Jasmina Alagič. Mnozí z fanoušků mají s touto obměnou však velký problém a manželka rapera Rytmuse je pro ně trnem v oku.

Oblíbená soutěž Česko Slovensko má talent na začátku září konečně odstartovala se zbrusu novými epizodami, které opět nabídnou nejen ty nejlepší a nejzajímavější talenty z celého světa, ale i úsměvné výkony odvážných soutěžících. Z předešlých řad byli diváci zvyklí na moderátorské duo David Gránský a Lujza Garajová Schrameková, s tím se však museli pro letošní řadu rozloučit. Komičku a herečku Lujzu totiž vedle Gránského nahradila modelka a moderátorka Jasmina Alagič. Výraznou změnu však spousta diváků mohla jen stěží rozdýchat a u mnohých pohoršení nadále přetrvává.

Reakce se různí

Každá změna v zaběhnutém formátu s sebou přináší rozporuplné reakce a účast Jasminy Alagič v show Česko Slovensko má talent nebyla výjimkou. Krátce na to, co tvůrci oznámili novou moderátorskou posilu, se na sociálních sítích začala objevovat spousta rozzlobených komentářů. „Velká škoda, že tam dali právě ji. Je tolik skvělých moderátorů a nechápu, proč pořád dělají nějaké pokusy,” napsala k příspěvku na oficiálním Instagramu soutěže jedna z uživatelek. „Určitě není ani průměrnou moderátorkou a štve mě to, protože je tolik skvělých moderátorů. I těch neznámých. No a co? Třeba dát příležitost tomu, kdo to umí. A ne někomu, kdo to neumí, jen je mediálně známý,” pokračovala ještě komentující ve své reakci.

Poté, co bylo odvysíláno několik dílu a diváci měli možnost se přesvědčit o kvalitách Jasminy, spousta z nich změnila názor a moderátorku si rychle oblíbila. U některých ovšem přetrvávají negativní ohlasy. „Myslím, že Lujza měla větší náboj, byla přirozenější, pohotová. Nic proti ‚Jasněnce’, ale zatím nuda,” komentuje změnu jedna z fanynek Česko slovensko má talent. „Jasmina tam nemá co dělat,” přidává se další.

Radost zpočátku neměl ani Gránský

Z nové parťačky neskákal do stropu radostí ani sám David Gránský. „Rozhodlo se, že musí dojít k výměně moderátorky, z čehož jsem neměl úplně radost. Nicméně to respektuji, beru to jako práci,” hlásal podle eXtra.cz napřed Gránský. Jasmina ho nicméně později velmi příjemně překvapila a za svá slova se omluvil. „Tak si teď i vyčítám, jaké jsem měl vůči ní předsudky,” nechal se Gránský slyšet. „Jasmina je větší blázen než já, je to ďábel se skvělým smyslem pro humor. Navíc je milá, pohotová a chytrá, do toho se nebojí projevit emoce, což je při moderování těchto show velmi důležité,” dodal ještě herec a moderátor. Snad se tedy Jasmině v průběhu show podaří změnit názor i některých naštvaných diváků.

Mnozí nemohou výměnu moderátorky překousnout: