Schytala to jako nikdy: Jasmína Alagič doplácí na svou touhu po kráse!

Bohužel ani účes sledující Jasmíny Alagič příliš nezaujal. "Vypadá to jako paruka. Blond byla lepší," shoduje se většina komentujících. Její rty ovšem vyvolaly mnohem větší rozruch!

"Panebože, co si to udělala s pusou? Vypadá jako kačer Donald. Od posledních příspěvků je jasné, že si rty nechala doplnit, nevypadá to vůbec přirozeně," pustili se lidé ostře do Jasmíny.

Manželka Rytmuse si ale z kritiky nic nedělala a následně tvrdila, že se její rty zdají být větší pouze kvůli špatnému úhlu fotografie. Zda tedy navštívila skutečně chirurga, či ne, zůstává záhadou…