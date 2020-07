Jason Statham s vlasy: Akčního hrdinu nejspíš vůbec nepoznáte

Snad žádná ze současných hollywoodských hvězd není tak známá svou ikonickou „plešatostí“ jako Jason Statham. Už jste ale viděli jeho fotogafie, na kterých má vlasy?

V posledních letech se Jason Statham stal jedním z předních hollywoodských herců. Fanoušci s napětím očekávají vydání každého jeho nového filmu s rozbušeným srdcem. Díky svým hereckým schopnostem se Statham stal přední áčkovou celebritou objevující se v nejlepších hollywoodských trhácích.

Stathamův talent však není jedinou věcí, díky níž se stal herec idolem ženských srdcí. Holá hlava Jasona Stathama je pro hvězdu Kurýra nebo Rychle a zběsile jakousi vizitkou. Když totiž někoho požádáte, aby si vzpomněl na známého plešatého muže, pravděpodobně jmenuje právě Jasona Stathama.

Stathamova pleš je prostě nedílnou součástí jeho image. To je také důvod, proč lidé téměř zapomněli, jak Jason vypadal s vlasy. Naštěstí existuje několik fotek a videí Jasona Stathama, na kterých vlasy má, a které jsou stále k dispozici na internetu díky tomu, že jako plavec slavil poměrně velké úspěchy. Při pohledu na tyto záběry či snímky každého napadne jedno: je to vůbec on?

Opravdu je.

A jako profesionální - a ještě vlasatý - plavec Jason jednou řekl: „Zklamání z nezískání medaile mě vždy udělala o trochu více disciplinovaným, naučila mě soustředit se na tvrdou práci a zvýšila mé odhodlaní a úsilí získat úspěch příště.“

Tímto heslem se prý řídí dodnes, i když už o většinu vlasů přišel a plavání vyměnil za klasické posilování a hraní ve filmech. Jason Statham totiž ví, co musí dělat pro to, aby jeho profesní úspěchy jen tak neskončily. Na jeho "hárošské" období se můžete podívat v naší galerii, kde můžete posoudit, jestli mu holá hlava prospěla či uškodila.

Zdroj: Youtube