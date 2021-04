Přežil úrazy, infarkt i mrtvici: Při natáčení Belmondovi natrhl ucho tygr

Legendární svůdník generace babiček oslavil před nedávnem 88. narozeniny. Bohužel se však herec po mrtvici drží mimo zájem lidí, tudíž nebyla oslava nijak velkolepá. Hvězda filmů a sexsymbol s francouzským šarmem už bohužel není ve formě.

Jean Paul Belmondo měl bouřlivý život plný večírků a žen, je tedy smutné vidět, jak se nyní idol srdcí našich babiček stranní veřejnosti. Belmondo, který oslavil 88. narozeniny, chce mít po prodělané mozkové mrtvici svůj klid.

Jean Paul nikdy nebyl žádným velkým studentem. Věnoval se všemu jinému než škole. Propadl boxu. Bohužel mu to však nešlo tak, jak si ze začátku myslel, proto neměla jeho boxerská kariéra dlouhé trvání. Dokonce se traduje, že svůj typický nos si vysloužil právě díky tomuto sportu. Někdo však zase tvrdí, že mu ho do této podoby přivedl spolužák, který mu přes něj dal.

Místo boxu herectví

Belmondo se místo sportu začal věnovat herectví a zahájil studium na pařížské herecké konzervatoři. Jeho profesor mu jednou řekl, že talent sice má, ale je tak nehezký, že nebude nikdy na plátně držet ženu v náručí. Toto proroctví mu však vůbec nevyšlo a Belmondo se stal idolem ženských srdcí jedné generace.

Mezi jeho nejlepší filmy patří rozhodně U konce s dechem, ale ve finále se jeho hvězdná kariéra rozjela až při snímku Muž z Ria. Pak už to šlo ráz na ráz a herec šel z role do role. Exceloval ve filmech Borsalino, Muž z Acapulca, Nenapravitelný, Zvíře, Policajt nebo rošťák a Veselé Velikonoce.

Osobitý humor a charisma

Byl velmi oblíbený pro osobitý humor, ale i charisma, které z něj dělalo krasavce, i když pohledný nebyl. Měl i pro strach uděláno. Jeho role nebyly vždy úplně nudné. Většinu kaskadérských kousků si zastupoval sám. Ve filmu Zvíře mu zase tygr natrhl ucho a ve snímku Strach nad městem málem spadl ze střechy. Při natáčení Bezva finty ho do hlavy zasáhl jeřáb.

Ani v soukromém životě to u herce nebyla žádná sláva. Jeho dcera Patricie roku 1994 zahynula při požáru. O pět let později on sám dostal infarkt na jevišti a o dva roky později dokonce mozkovou mrtvici. Kvůli té se dostal na nějaký čas do kritického stavu, a i když se z něj poměně zdárně dostal, ztratil zájem chodit mezi lidi. Naposledy se ve filmu ukázal roku 2008 a to ve snímku Muž a jeho pes.

