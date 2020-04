Policajt nebo rošťák? Už ani jedno! Přátelé Belmonda se obávají nejhoršího

Do branže se vrátil až v roce 2008. „Měl jsem velmi šťastný život. To nejlepší teprve přijde,“ uvedl Belmondo pro deník Corse-Matin s tím, že se nebojí smrti. Jeho filmy natočené po mrtvici už nikdy nedosáhly takového věhlasu.

V roce 2015 se dokonce uchýlil k tomu natočit o sobě dokument. „O svém životě jsem nikdy žádný dokument dělat nechtěl. Udělal jsem to, protože jde o syna. Udělali jsme to jako rozhovor. S nikým jiným by to nešlo. Jen on to mohl udělat,” svěřil se herec deníku Le Point.