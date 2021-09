Ve věku 88 let zemřel Jean-Paul Belmondo: V životě překonal smrt dcery i mrtvici

Zdroj: Profimedia

Filmový svět pláče. Ve věku 88 let zemřel Jean-Paul Belmondo. Herec s charakteristických chraplákem a úsměvem, při kterém se ženám podlamovala kolena, se proslavil filmy jako Zvíře či Policajt nebo rošťák. Francouzská kinematografie by bez něho nebyla taková, jaká byla. Zanechal v ní výraznou stopu.

Idol našich babiček, maminek, ale i těch mladších, je po smrti. Ve věku 88 let odešel do nebe Jean-Paul Belmondo. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na jeho právního zástupce.

„Už nějakou dobu byl velmi unavený. Zemřel poklidně,“ uvedl jeho právní zástupce Michel Godest. Belmondo byl charakteristický svým živým projevem i rošťáckým zjevem. I v pokročilém věku dostával role mužů, kteří si ženu umějí omotat kolem prstu.

Odešla legenda francouzského filmu

Filmový svět utrpěl obrovskou ztrátu

To Belmondo beze sporu uměl i v osobním životě. Ženatý byl však pouze dvakrát. S Natty Belmondo a Elodií Constantin. Ani jedno manželství mu nevydrželo. Ke stáří ho více než o polovinu mladší ženy využívaly pro peníze. On si zase pro změnu užíval jejich mládí.

V roce 2001 prodělal mrtvici a stáhl se do ústraní. Ukazoval se jen na sportovních akcích. V mládí totiž miloval box. Bohužel mu to však nešlo tak, jak si ze začátku představoval, proto neměla jeho boxerská kariéra dlouhého trvání. Dokonce se traduje, že svůj typický nos získal právě díky tomuto sportu. Někdo však zase tvrdí, že mu ho do této podoby upravil spolužák, který mu přes něj dal.

Belmondo se místo sportu začal věnovat herectví a zahájil studium na pařížské herecké konzervatoři. Jeho profesor mu jednou řekl, že talent sice má, ale je tak nehezký, že nikdy nebude na plátně držet ženu v náručí. Kdyby tehdy věděl, jaký to byl omyl.

Belmondo s nejmladší dcerou Stellou

Přišel o svou milovanou dceru

Mezi jeho nejlepší filmy patří rozhodně U konce s dechem, ale ve finále se jeho hvězdná kariéra rozjela až snímkem Muž z Ria. Pak už to šlo ráz na ráz a herec šel z role do role. Exceloval ve filmech Borsalino, Muž z Acapulca, Nenapravitelný, Zvíře, Policajt nebo rošťák a Veselé Velikonoce.

I když vždy ztvárňoval veselé chlapíky, v životě zažil i těžké situace. Jeho dcera Patricie roku 1994 zahynula při požáru. O pět let později on sám dostal infarkt na jevišti. Naposledy se ve filmu ukázal roku 2008, a to ve snímku Muž a jeho pes. Ztrátu tatínka jistě nesou těžce i jeho děti - syn Paul a dcery Stella a Florence.

Belmondo si uměl užívat život

Zdroj: Deník Le Parisien