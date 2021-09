Koho miloval Jean-Paul Belmondo? Sophii Loren, Bond girl i belgickou podvodnici

Zdroj: Profimedia

Na začátku filmové kariéry mu všichni říkali, že vypadá příšerně a těžko někdy sežene partnerku. Kdyby jen věděli, jak moc se tehdy spletli. Z Belmonda se nakonec stal legendární herec a lamač dívčích srdcí, kterému ženy doslova padaly k nohám.

Jean-Paul Belmondo byl nejen vynikajícím hercem, ale také velkým milovníkem krásných žen. A že jich za svůj život poznal opravdu hodně. Krátký románek prý prožil s francouzskou sexbombou Bridgit Bardott a jeho postelí prošla také Claudia Cardinale nebo Sophia Loren.

Herec se oženil dvakrát, přičemž obě manželství skončila rozvodem. To mu ale nebránilo v tom, aby nehledal další známosti až do pokročilého věku. Ještě v sedmdesáti se stal otcem nejmladší dcery Stelly, která nedávno oslavila osmnácté narozeniny.

První svatba už ve dvaceti

Poprvé se Belmondo ženil už ve svých dvaceti letech, kdy si vzal sympatickou tanečnici Elodie Constantin. Manželé spolu měli tři děti, dcery Patricii a Florence a syna Paula. Nejstarší Patricie v pouhých šestatřiceti letech zemřela při požáru svého pařížského bytu a Belmondo se s tragédií nikdy úplně nesrovnal.

Elodie svého muže obrovsky podporovala v začátcích jeho filmové dráhy, po dvanácti letech šli ale manželé od sebe. Důvodem byl údajně hercův divoký a nespoutaný životní styl.

Krásná Bond girl v bikinách

Známý bouřlivák po rozvodu ale dlouho sám nezůstal. Během natáčení filmu Muž z Hongkongu se Jean-Paul seznámil s herečkou a modelkou Ursulou Andress, se kterou pak žil několik let. Ursula se zapsala do filmové historie jako první Bond girl, která se vynořila z moře pouze v bílých bikinách. Scéna nádherné dívky tenkrát obletěla celý svět a způsobila naprostou senzaci. Švýcarská herečka se kvůli Bébelovi, jak se herci důvěrně přezdívalo, dokonce přestěhovala do Paříže, a považovala ho za osudového muže svého života.

Výbušná a prudká láska

Po jejich rozchodu Belmondo sbalil italskou herečku Lauru Antonelli. Ta v šedesátých a sedmdesátých letech patřila mezi nejkrásnější herečky, o kterých tehdy snil nejeden muž. U nás se Laura asi nejvíce proslavila komedií Bože, jak hluboko jsem klesla!. Nakonec se ale ukázalo, že oba herci jsou až moc temperamentní, a po čase jejich vztah skončil.

Žhavá brazilská modelka

Dalších sedm let filmový idol strávil po boku brazilské fotomodelky a herečky Carlos Sott Mayor, která byla o celých třicet let mladší. I když se toho o jejich soužití moc neví, jedno je jisté. Partneři se zřejmě nerozešli ve zlém, i po rozchodu totiž zůstali dobrými přáteli a donedávna spolu jezdili na dovolené. Protože ale Belmondovi láska s atraktivní Brazilkou nevyšla, nějakou dobu se pak nechtěl nikde vázat.

Otcem ještě v sedmdesáti

Staromládenecký život pro herce skončil přesně ve chvíli, kdy potkal o třicet let mladší tanečnici Natty. Vzali se v roce 2002, nevěstě tehdy bylo sedmatřicet a ženichovi necelých sedmdesát. O rok později se manželům narodila dcera Stella, která po rodičích zdědila nezaměnitelný půvab i charisma. S druhou manželkou zůstal Belmondo až do roku 2008.

Vypočítavá potvora

Jenom pár dní poté, kdy herec podepsal rozvodové papíry, se zamiloval do bývalé missky Barbary Gandolfi, která byla o dvě generace mladší. Jenže podnikatelka z belgického Ostende si známého herce nabrnkla jenom proto, aby z něj mohla tahat peníze pro podezřelé aktivity svého exmanžela. Po čtyřech letech měl Belmondo už vypočítavé milenky po krk a sám se s ní rozešel.

Když Jean-Paul pochopil, že ho prolhaná Barbara jenom využívá, dal jí kopačky.

Zdroje informací: wikipedia.org, whodatedwho.com