Jean-Paul Belmondo a jeho smutný život: Za slávou se skrývaly otřesné tragédie

Zdroj: Profimedia

I po své smrti zůstává francouzský herec Jean-Paul Belmondo jednou z nejvýznamnějších tváří světové kinematografie. Na první pohled se může zdát, že měl herec vše, po čem kdy toužil. Byly doby, kdy přecházel z jedné role do druhé, ženy mu padaly k nohám a jeho bankovní konto se plnilo obřími částkami peněz. Přesto byl Belmondo dlouhá léta nešťastný. Prožil smrt své vlastní dcery, bojoval se zdravotními problémy, a dokonce čelil vyhrožování!

Zdroje: variety.com, thegurdian.com, then24.com

Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 88 let zemřel významný francouzský herec Jean-Paul Belmondo, který během svého života ztvárnil mnoho úžasných rolí. Jeho hvězda nejvíce zářila v 60. letech, kdy také natočil své nejznámější snímky, jakými jsou například U konce s dechem či Muž z Ria. Belmondo byl často srovnáván s herci Jamesem Deanem či Marlonem Brandonem. Po celém světě měl miliony fanynek, které toužily získat jeho srdce. Přesto nebyl Belmondo ve svých vztazích spokojený a lásku hledal dlouhá léta.

Nešťastná láska

Ještě předtím, než se stal Belmondo světově známou hvězdou, se oženil s Élodie Constantin, se kterou měl tři děti – Patricii, Florence a Paula. Manželství trvalo 13 let a nakonec skončilo rozvodem. Následovala bouřlivá léta, během kterých Belmondo randil s mnoha kráskami, ale s žádnou z nich neprožil vážnější známost. Další osudovou ženu potkal až v roce 1989. Tehdy se seznámil s o dvacet let mladší tanečnicí Natty Tardivel. Po více než deseti letech se dvojice vzala. V roce 2003 pak Natty porodila Belmondovi dceru Stellu. Manželství však jen pět let po narození dcery skončilo.

Výhružky smrtí

V polovině roku 2009 se snad nemluvilo o ničem jiném než o Balmondovi. Tehdy šestasedmdesátiletý herec se zrovna vzpamatovával z mrtvice, když se na veřejnost dostaly informace, dle kterých se měl Belmondo dopouštět praní peněz a daňových úniků. K tomu všemu mu začaly poštou přicházet anonymní výhružky, ve kterých mu zločinci vyhrožovali tím, že jeho šestileté dceři Stelle uříznou hlavu a pošlou ji Belmondovi v krabici od bot. Celá rodina herce tak byla pod neustálou policejní ochranou. Postupem času se výhružky přestaly objevovat.

Smrt vlastního dítěte

Nelze se divit, že Belmonda výhružky k smrti vyděsily. O jedno dítě v minulosti již totiž přišel. Dcera Patricia měla na začátku 90. let slušně rozjetou filmovou kariéru a zdálo se, že úspěšně kráčí ve šlépějích svého otce. Jenže pak se stalo otřesné neštěstí. Na konci října roku 1993 totiž zachvátil její byt požár. Patricia neměla šanci uniknout a ve svém bytě bohužel uhořela. Jean Paul Belmondo se z její smrti nikdy zcela nevzpamatoval.