Erotické zprávy miliardáře Jeffa Bezose: Zvrhlé vzkazy a oplzlé fotky!

,,Jsem do tebe blázen. Chci tě cítit, chci se tě dotýkat," píše Jeff v další zprávě. A takhle to pokračuje i v době, kdy leží vedle své nic netušící manželky. Zatímco ona spí, on si píše s milenkou. V další divné zprávě popsal sen, který mu Mackenzie vyprávěla.



,,Mackenzie se zdálo, že jsem přeorganizoval naši ložnici. A znova. A pak zase znova a bylo to stále divnější a divnější. Potom jsem začal zašívat vycpané želvy do pokrývky. Žena mi pak řekla: ,To se dá snadno vyložit.' " Podle snářů znamenají želvy období pomalého vývoje v životě člověka. Což se Mackenzie i snář zřejmě trefily. O několik měsíců později se rozhodli rozvést.