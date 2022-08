Jennifer Coolidge spala s dvěma stovkami mužů: Mohla za to Stiflerova máma

Zdroj: Profimedia

Herečka Jennifer Coolidge má na svém kontě velké množství nejrůznějších rolí, tou nejvýznamnější ale pravděpodobně už navždy zůstane role Stiflerovy mámy ze série filmů Prci, prci, prcičky. Nestárnoucí hvězda je za své obsazení do komedie dodnes nesmírně vděčná. Zaprvé si myslí, že jí úloha pomohla k získání dalších rolí, zadruhé jí přihrála ohromné množství sexuálních partnerů.

Kdykoli diváci vidí na obrazovkách Jennifer Coolidge, okamžitě se jim vybaví komediální série filmů Prci, prci, prcičky, ve kterých herečka ztvárnila nezapomenutelnou roli Stiflerovy mámy. Postava, která se snažila svést Finche, kamaráda Stiflera, se vryla do paměti mnohých natolik, že se pro ně samotná Jennifer Coolidge stala absolutním prototypem správné MILF (mother I’d like to f**c), v překladu „máma, co bych pí***l”. Herečka svou nejlegendárnější roli dodnes opěvuje.

Stovky partnerů

V rozhovoru pro Variety Jennifer Coolidge přiznala, že díky roli Stiflerovy mámy nejenže vstoupila do povědomí širší veřejnosti a otevřely se jí dveře k mnoha dalším pracovním příležitostem, ale také vzbudila zájem u stovek mužů, kterému se nebránila. „Hodně jsem se coby MILF vyblbla a dostalo se mi spousty sexuálních zážitků díky filmu Prci, prci, prcičky,” uvedla herečka.

„Díky tomu filmu se mi dostalo mnoho výhod. Chci říct, že je tu asi 200 lidí, se kterými bych se jinak nevyspala,” dodala ještě Coolidge. Nešlo ale jen o benefity po osobní stránce, ale i po té pracovní. Jennifer si totiž rychle začali všímat i další filmaři.

Další role

„Myslím, že jsem tu pozornost získala hlavně díky Stiflerově mámě. Nebo také díky filmu Pravá blondýnka,” vysvětlovala, jaký dopad na její kariéru měly dva nejdůležitější filmy v její filmografii. „Najednou se mě lidé, ke kterým bych běžně neměla vůbec šanci se dostat, ptali, jestli nechci být součástí jejich projektů,” prozradila herečka, která řekla, že měla před filmem Prci, prci, prcičky velký problém sehnat práci.

Jennifer Coolidge najednou začala přecházet z role do role a naplno rozjela hereckou kariéru. Kromě zmíněné komedie si zahrála například také ve filmu Moderní Popelka a v seriálech Přátelé a 2 socky. Nově září v populárním komediálním dramatu Bílý lotos.