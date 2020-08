Aniston promluvila o velkém utrpení… Bolest zažene miminkem s Pittem!

Herečku prý stíhala jedna bolestivá rána za druhou. Justin nechtěl bydlet tam, kde ona, rád se bez manželky chodil bavit, nedával najevo lásku. „Jennifer přiznala, že to byla jedna dlouhá procházka peklem,“ prozradila zahraničním novinářům jedna z kamarádek. „Pravda je taková, že to nikdy skutečné manželství nebylo. Od začátku to byla jedna velká šaráda, Jennifer bohužel až příliš dlouho věřila, že se něco změní.“