Jennifer Aniston je těhotná! Dítě má čekat s Bradem Pittem!

Osudy Jennifer Aniston a Brada Pitta jsou dokonale spletené. V roce 1998 je seznámil jejich agent a ti dva si okamžitě padli do oka. Jennifer o několik let později přiznala, že to rande bylo "jednoduché", už tehdy věděla, že k sobě patří. 29. července 2000 se pár po dvou letech chození vzal. Tehdy to byl nejslavnější pár na světě, každý toužil být v Bradově kůži, každá chtěla mít vedle sebe Bradův chlapský odér.

V roce 2001 se Pitt objevil v seriálu Přátelé, kde si zahrál Willa Colberta, který bytostně nesnášel Rachel (Jennifer). Pro pár to byla vskutku zajímavá situace. Jejich manželství trvalo pět let, než se oba rozhodli rozvést. Ačkoliv pár tvrdil, že se nejednalo o Bradovu aférku s Angelinou Jolie na natáčení filmu Pan a paní Smithovi, fakta mluví jasně - hvězdná Lara Croft jim překřížila cestu a křehké manželství nevydrželo. O deset let později, v době, kdy se Pitt a Jolie oznámili konec manželství, si s Jennifer začali znovu psát. Po rozvodu s Justinem Therouxem k sobě měli najednou zase tak blízko. Vše nasvědčovalo tomu, že ti dva najdou šťastný konec. A nakonec ho opravdu našli.