Zásnuby při západu slunce: Jennifer Aniston a Brad Pitt chystají druhou svatbu!

Nebylo jiné možnosti – po rozvodu Brada a Angeliny fanoušci doufali, ba ne, modlili se, aby se hollywoodský krasavec vrátil ke své bývalé manželce Jennifer Aniston. Nevědělo se však, zda mu ona po tom všem, co jí provedl, dovolí se vrátit. Je logické, že poté, co ji podvedl s kolegyní z filmu Pan a paní Smithovi ztratila Jennifer ve svého bývalého manžela veškerou důvěru… přesto mu dala druhou šanci. A ono to vyšlo. Pár spolu od loňského prosince randí a bylo jen otázkou času, než Pitt poklekne na jedno koleno.