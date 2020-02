Nejhorší chvíle v životě Jennifer Aniston a Courteney Cox: Tváří v tvář smrti!

Jennifer Aniston a Courtney Cox, aka Rachel a Monica, patří k nejznámějším herečkám Hollywoodu. Jejich ikonické role milují lidé po celém světě i patnáct let od ukončení seriálu. Obě herečky se začaly věnovat vlastní tvorbě, Courtney zůstala povětšinou v televizi, Jennifer zamířila na velká plátna.

Několik posledních týdnů se o Jennifer mluví v jednom kuse. Svůj podíl na tom má její tajný vztah s Bradem Pittem, ex manželem Angeliny Jolie. Jejich nadšené lásce ovšem brání svérázná Charlize Theron, jejíž touha vlastnit Brada je natolik silná, že se herečka nebojí spřádat zlověstné plány a dokonce se spojit s Angelinou, aby dosáhla všeho. Umíte si představit, jaké by měla potěšení, kdyby to letadlo s Jennifer doopravdy spadlo?