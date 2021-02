Děti místo závaží i jiné: Celebrity v lockdownu cvičí opravdu nezvykle

Četba, telefonování s blízkými, pečení, vaření, uklízení a cvičení. Lidé si našli mnoho způsobů, jak zabít čas trávený doma v důsledku epidemie koronaviru. Právě k poslednímu zmíněnému si ale většina lidí stěží hledá cestu. Přitom výsledky skutečně stojí za to! Například herečka Rebel Wilson je dnes téměř k nepoznání. Korpulentní blondýnka, která je známá hlavně svým smyslem pro humor a kyprými tvary, s kily pořádně zatočila.

Herečka se momentálně nachází na cestě za vytouženou postavou a právě čas, který by za normálních okolností věnovala natáčení filmů, se rozhodla investovat do sebe. „I když se budeme muset za svým cílem plazit, jděte si za ním. Stojí to za to,” napsala herečka na Instagram k fotografii, na které je jasné, že Rebel shodila desítky kilogramů.