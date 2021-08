Představitelé Rachel a Rosse z Přátel spolu prý chodí, fanoušci seriálu šílí

Zdroj: Profimedia

Fanoušci legendárního seriálu Přátelé jsou jako na trní. Svět totiž obletěla senzační zpráva, že Jennifer Aniston a David Schwimmer, kteří si zahráli Rachel a Rosse, spolu začali randit. Slavný herec se k údajnému románku už vyjádřil.

První spekulace o tom, že by mezi slavnými herci mohlo být něco víc, přišly hned po odvysílání speciálního dílu Přátelé: Zase spolu. V něm se všichni představitelé veleúspěšného seriálu setkali po sedmnácti letech, aby zavzpomínali na dávné natáčení.

Byli jsme do sebe zakoukaní

A právě tehdy Jennifer Aniston s Davidem Schwimmerem přiznali, že to mezi nimi hodně jiskřilo. "Jennifer se mi moc líbila. A věděl jsem, že je to oboustrané. Byli jsme do sebe hodně zakoukaní, ale připomínalo to dvě lodě, které se pořád míjejí," uvedl herec.

Oba herci měli jiné partnery a pomyslnou hranici údajně nikdy nepřekročili. "To, jak jsme se platonicky milovali a obdivovali, jsme proto přesměrovali do příběhu Rosse a Rachel," doplnila Aniston. Jednoznačně tak potvrdila, že si na Schwimmera kdysi také myslela.

Podle amerického magazínu Closer se herci měli dát dohromady právě díky nejnovější televizní epizodě. "Když se znovu setkali, ukázalo se, že vzpomínky u obou znovu vyvolaly dávné city. A že mezi nimi pořád funguje chemie, kterou se dlouhou dobu snažili potlačovat," uvedl zdroj.

Vařili spolu večeře a smáli se

"Hned po natáčení si začali psát a minulý měsíc David přiletěl za Jennifer do Los Angeles až z dalekého New Yorku," pokračoval dotyčný. "Trávili čas u Jen v domě, kde si po večerech společně vařili večeře, užívali si společné chvíle, povídali si a smáli se," vypověděl svědek.

Kromě toho se dvojice údajně procházela kolem jedné z hereččiných oblíbených vinic v Santa Barbaře a popíjeli víno. "Bylo jasné, že je mezi nimi velká chemie," dodal pro magazín utajený informátor.

Jennifer Aniston byla vdaná za hvězdného herce Brada Pitta. Manželství ale po pěti letech skončilo, když se Pitt zamiloval do herecké kolegyně Angeliny Jolie. Podruhé si herečka vzala herce Justina Therouxe, partneři se ale v roce 2017 rozvedli. David Schwimmer je na tom podobně, také on se v roce 2017 rozešel s manželkou Zoe Buckman.

I když je představa Jennifer a Davida jako nového páru hodně lákavá, herci spolu zřejmě vůbec nechodí. Britský deník The Sun totiž přišel s tvrzením, že čtyřiapadesátiletý Schwimmer vztah s Aniston popřel. "Není to pravda," měl říct seriálový paleontolog Ross.

Momentka z natáčení speciálního dílu Přátel pro HBO.