Jennifer Aniston má svou dvojnici, nejprve se její podobou vyděsila!

Zdroj: Profimedia

Jeninfer Aniston zcela náhodou narazila na svou dvojnici. Na Tik Toku vystupuje žena jménem Lisa Tranel a její podobnost s americkou hvězdou je až zarážející. Sama Aniston přiznala, že když na Lisu narazila, nevěřila vlastním očím!

Jenifer Aniston patří mezi největší světové celebrity a tak, když se objevila její dvojnice, není divu, že to vzbudilo pořádné pozdvižení.

Lisa Tranel je hvězdou sociálních sítí a video, v němž otevírá pusu na monolog Rachel Green z Přátel, nasbíralo již přes neuvěřitelných 7,6 milionu zhlédnutí.

Američanka na TikToku vystupuje pod přezdívkou She_plusthree a z některých úhlů je k nerozeznání od oblíbené herečky. Do popisku na sociální sítě si musela Lisa musela dokonce napsat, že není Jennifer Aniston, aby si ji lidé přestali plést!

Lisa Tranel ke své fotce dodala hashtag #notjennifer, aby si ji lidé nepletli.

Lisa se stala ze dne na den celebritou, její video oběhlo celý svět

Video Lisy Tranel, kde předvádí Rachel v jedenácté epizodě třetí série s názvem "Chandler si nemůže vzpomenout, která sestra to byla", se stalo během pár dní virální.

Lidé na TikToku jsou v němém úžasu a v komentářích se často dotazují, zda se jedná o skutečnou Jennifer, či nikoliv.

Video se nakonec dostalo až k hollywoodské herečce, která na něj zareagovala!

Podoba Lisy Tranel s Jennifer Aniston nelze přehlédnout.

Skutečná Jennifer tvrdí: Tahle dvojnice je blízko

Jennifer Aniston za svou dlouhou kariéru už zažila desítky svých dvojnic, Lisa Tranel je podle hollywoodské herečky je zatím její nejlepší kopie.

"Poslala mi to kamarádka a jak jsem to sledovala, tak mě to vyděsilo," prozradila hvězda webu InStyle.

"Není úplně jako já, ale ze všech lidí, o nichž kdy kdo řekl, že vypadají úplně jako já, je tato dost blízko," přiznala Aniston.

Lisa se od slavné herečky liší tetováním a kroužkem v nose.