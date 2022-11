Jennifer Aniston v slzách: Herečku navždy opustil milovaný tatínek John

Zdroj: Profimedia

Jennifer Aniston prožívá velice smutné chvíle. Hollywoodská hvězda se na sociální síti svěřila fanouškům, že zemřel její milovaný tatínek John Aniston. Herečka s otcem měla komplikovaný vztah a roky se s ním nestýkala, přesto je ze ztráty naprosto zdrcená.

Jennifer Aniston měla se svým tatínkem Johnem velmi složitý vztah. Dlouhé roky mu totiž nedokázala odpustit, že odešel od její matky, herečky Nancy Dow.

Hollywoodské hvězdě bylo v době rozchodu rodičů pouhých deset let a zanechalo jí to šrámy na duši. Jennifer s otcem na dlouhé roky přerušila kontakt a usmířila se s ním teprve před dvěma lety v době pandemie.

V době covidové krize prý Aniston dokonce volala s tatínkem prakticky každý den. "Jejich vztah měl své vzestupy i pády. Jennifer s ním nemluvila celé věky. Ale od koronavirové krize spolu byli na telefonu téměř každý den. A nešlo jen o krátké rozhovory," citoval deník Daily Mail slova přítele z okolí herečky. "Jako kdyby si uvědomila, že život je velmi krátký. Proto chtěla, aby její vztah s Johnem byl co nejlepší. A i on byl nadšený, že se usmířili," tvrdí zdroj.

Byl jsi jedním z nejkrásnějších lidí

"Sladký tatínek… John Anthony Aniston. Byl jsi jedním z nejkrásnějších lidí, jaké jsem kdy poznala. Jsem tak vděčná, že ses povznesl do nebes v míru – a bez bolesti. A 11. 11., ne jindy! Vždy jsi měl perfektní načasování. To číslo pro mě teď bude mít navždy ještě větší význam. Budu tě milovat až do konce věků," napsala Jennifer Aniston dojemné rozloučení na Instagram.

Herečka v roce 2016 přišla o svoji maminku Nancy Dow, s níž měla také velice napjaté vztahy a usmířila se s ní pár týdnů před jejím odchodem. Jennifer ji dokonce nepozvala ani na svatbu s Bradem Pittem.

John Aniston byl celosvětově známý hlavně díky své dnes již legendární roli Victora Kiriakise v nekonečném seriálu Tak jde čas. Tam hrál od července 1985 a v roce 2017 získal nominaci na Daytime Emmy Award za vynikajícího herce ve vedlejší roli. V roce 2022 pak obdržel cenu Daytime Emmy za celoživotní dílo.

Aniston smrt otce velice zasáhla