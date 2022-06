Jennifer Aniston si nebere servítky: Zkritizovala Paris Hilton i Monicu Lewinsky

Zdroj: Profimedia

Jennifer Aniston má pořádně ostrý jazýček. Hollywoodská hvězda se v rozhovoru s kolegou Sebastianem Stanem odvázala a zkritizovala fenomén internetových hvězdiček. Podle herečky je v showbyznysu spousta lidí bez zásluh a nebála se jmenovat konkrétní osoby.

Jennifer Aniston se nebojí rýpnout i do témat, které jiní považují za tabu. Herečka už má prý plné zuby nového trendu, kdy díky internetu může být celebrita úplně každý, a to bez toho, aniž by daní jedinci něčím vynikali.

Aniston tvrdí, že lidé, kteří jsou známí díky sociálním sítím, negativně poznamenali Hollywood. Jennifer tento jev nazvala internetovou kulturou a je přesvědčena, že právě ta stojí za zpopularizováním mnoha celebrit.

Herečka se v rozhovoru dokonce nebála být velmi konkrétní.

Lidé, co nic neumí, mají neuvěřitelné kariéry

Jennifer Aniston a Sebastian Stan se k tématu internetových celebit dostali oklikou. Herec, s nímž Jennifer vedla rozhovor, totiž hraje hlavní roli v sérii Pam & Tommy, která zobrazuje divoké manželství Pamely Anderson a jejího exmanžela Tommyho Leea.

Právě tato dvojice se stala předmětem zájmu médií poté, co v roce 1995 uniklo na internet jejich domácí erotické video.

"Bylo to v době, kdy internet skutečně začínal formovat novou kulturu lidí, kteří se stali slavnými. Lidé se proslavili tím, že v podstatě nedělají nic, ale přesto mají neuvěřitelné kariéry. A u žen reputace… Myslím Paris Hilton, Monica Lewinsky, všechny tyhle…," jmenovala hvězda seriálu Přátelé.

Aniston rozděluje Hollywood

Na Jennifer Aniston se po otevřeném rozhovoru seběhli kritici. Někteří uživatelé Twitteru herečku označili za protekční dítě a obvinili ji, že svými výroky rozděluje Hollywood.

Aniston je totiž sama dcerou slavných rodičů, její matka je herečka Nancy Dow a otec John je též herec známý například ze seriálu Tak jde čas.

I přes vlnu kritiky ale Jennifer svých slov nelituje a na svém názoru trvá.