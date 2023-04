Jennifer Aniston po rozvodu s Pittem chodila na terapii, čím jí nejvíce ublížil?

Zdroj: Profimedia

Nestárnoucí herečka Jennifer Aniston v únoru oslavila čtyřiapadesáté narozeniny. Sympatická blondýnka se proslavila rolí Rachel v sitcomu Přátelé, později excelovala v nespočtu filmů. V osobním životě se úspěšné herečce až tak nedařilo, prošla si náročným rozvodem s hercem Bradem Pittem.

Hollywoodský herec našel štěstí u další herečky Angeliny Jolie. Ani Jennifer nezůstala sama a po bolestivém rozvodu se znovu vdala. Druhé manželství nevyšlo ani jednomu z nich.

Start kariéry

Půvabná herečka vypadá i po padesátce perfektně. Do kapsy by strčila o generaci mladší kolegyně. Krásu má Aniston v genech, její maminka byla modelkou. Kariéra Jennifer začala v divadle, po přesunu do Hollywoodu hrála v převážně béčkových filmech. Zvrat nastal až tehdy, když začala hrát svou nejslavnější roli Rachel Green v kultovním seriálu Přátelé. Seriál ji poslal na samotný vrchol slávy, na úspěch dokázala navázat a šla z role do role. Zářila ve filmech jako jsou Millerovi na tripu, Božský Bruce, Šéfové na zabití, Marley a já nebo třeba Riskni to s Polly.

Bolestivý rozvod

V roce 2005 přišla pro oblíbenou herečku velká rána v podobě rozvodu s Bradem Pittem. „Když jsme se s Bradem rozešli, začala jsem chodit na terapii. A natočila jsem tehdy také film s názvem Rozchod! Nutno říct, že jsem se do toho docela opřela,“ svěřila se v talkshow s Ellen DeGeneres. Čerstvě single Brada ulovila herečka Angelina Jolie. „Pro Jen bylo extrémně zraňující, když byl viděn s jinou ženou tak rychle poté, co se rozešli,“ uvedla pro web Vanity Fair Anistonina blízká kamarádka Andrea Bendewald. Krásná Jennifer ovšem dlouho nezůstala sama. Randila s Vincem Vaughnem, Johnem Mayerem a v roce 2011 si vzala Justina Therouxe. Manželství vydrželo pouhé dva roky.

Jedna z nejoblíbenějších hereček byla často obviňovaná z toho, že dává přednost kariéře před osobním životem. Pravdou ovšem je, že se Aniston potýkala s neplodností. „Snažila jsem se otěhotnět. Byla to pro mě náročná cesta, cesta počít dítě. Všechny ty roky spekulací. Bylo to opravdu těžké. Byla jsem na umělých oplodněních a pila čínské čaje. Zkoušela jsem všechno,“ řekla k bolestivému tématu.