Jennifer Aniston poprvé otevřeně: Děti vždy chtěla, mít je ale nemohla

Dlouhé roky se spekulovalo o tom, proč nemá herečka Jennifer Aniston děti. Někteří tvrdili, že dává přednost kariéře, jiní zase, že děti mít zkrátka vůbec nechce. Realita byla ovšem úplně jiná. To hvězda seriálu Přátelé ovšem otevřeně přiznala až nyní.

Nestárnoucí herečka Jennifer Aniston má ve svém životě všechno, po čem kdy snila. Všechno až na jednu věc. Prakticky od konce devadesátých let čekali mnozí z jejích fanoušků na oznámení, že je herečka těhotná. Toho se ale nikdy nedočkali. Mnozí absenci dítěte v jejím životě přisuzovali tomu, že na potomka zkrátka nemá čas a chce se soustředit jen sama na sebe. Jennifer Aniston by ovšem dala cokoliv za to, aby měla vlastní dítě.

Otevřená zpověď

„Řekla bych, že jsem si ve třiceti a čtyřiceti letech prošla opravdu náročným obdobím. Na druhou stranu, nebýt toho, nestala bych se tím člověkem, jakým jsem dnes,” začala Jennifer Aniston své vyprávění v rozhovoru pro magazín allure. „Snažila jsem se otěhotnět,” pokračovala a vůbec poprvé tak tuto skutečnost veřejně odhalila.

„Prakticky nikdo o tom neví. Všechny ty roky a roky spekulací… Bylo to pro mě velmi těžké. Chodila jsem na umělé oplodnění, pila čínské čaje, všechno. Udělala jsem, co jsem jen mohla. Dala bych cokoliv za to, kdyby mi tenkrát někdo býval řekl, ať si nechám zamrazit vajíčka. Ale na to prostě nemyslíte. Takže tady jsem. Moje loď už odplula,” vyprávěla zcela nečekaně představitelka Rachel ze seriálu Přátelé.

Nechutné spekulace

Zatímco Jennifer Aniston prožívala muka a ze všech sil se snažila otěhotnět, celý svět ji obviňoval z toho, že je sobecká, dítě nechce, žije jen pro svou kariéru a že ji Brad Pitt opustil, protože nechtěla děti. Všechno to ale bylo jinak. „Byly to absolutní lži. Teď už nemám co skrývat,” prohlásila.

Dnes je ale Jennifer Aniston jiným člověkem. Naučila se přijímat věci tak, jak jsou, a po náročném období u ní nad smutkem převažuje radost. „Ničeho nelituji. Vlastně cítím úlevu, protože už si nemusím znovu pokládat otázku ‚Můžu? Možná. Možná. Možná.’ Už prostě o ničem takovém nemusím vůbec přemýšlet,” dodala.