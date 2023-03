Jennifer Aniston se Sandlerem ve městě lásky! Herečka je v 54 sexy jako nikdy

Zdroj: Profimedia

Adam Sandler a Jennifer Aniston se momentálně nacházejí v Paříži. Město lásky je sice momentálně kvůli stávkujícím popelářům spíše městem odpadků a potkanů, ale pokud se jedná o propagaci, nabitý kalendář obou herců se neptá, a tak se tahle nestárnoucí dvojka do Paříže vydala i tak.

Čtyři roky po vyřešení první záhadné vraždy jsou Nick a Audrey Spitzovi (Adam Sandler a Jennifer Aniston) nyní detektivy na plný úvazek, kteří se snaží rozjet svou soukromou agenturu. Spitzovi jsou pozváni na soukromý ostrov jejich blízkého přítele mahárádži, kde se má odehrát jeho svatba. Co by to bylo ale za detektivku, kdyby všechno probíhalo jen tak? Ženich je brzy po zahájení oslav unesen a je požadováno výkupné. V tuto chvíli se podezřelým stává každý host, člen rodiny a dokonce i samotná nevěsta.

Úspěšná vražda

Vražda v Paříži je pokračováním filmu Vražda na jachtě z roku 2019, kde se Aniston a Sandler objevili jako manželé - detektivové dohromady poprvé. Tenkrát se snažili společně vyřešit zločin, který se odehrál na palubě miliardářské jachty. V režii Jeremyho Garelicka (Dokonalý svědek s.r.o.) se v pokračování dále objeví Jodie Turner-Smith, Mark Strong, Mélanie Laurent, John Kani, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Zurin Villanueva, Tony Goldwyn, Annie Mumolo a Dany Boon. Film bude ke streamování na platformě Netflix od 31. března, po čtyřech letech od uvedení prvního dílu, který se překvapivě stal hitem.

Padesát a stále šik

Do Paříže se hollywoodské hvězdy vydaly v rámci propagačního turné svého nového počinu. Zatímco na Jennifer Aniston bylo poznat, že si výlet užívá, protože v krémových šatech na červeném koberci jen zářila, Adam Sandler už od roku 2014 všude rozhlašuje, že si vybírá projekty podle toho, kde se natáčejí. Začalo to prý už s filmem 50x a stále poprvé, který se natáčel na Havaji. Otázkou zůstává, jestli Paříž přišla ve vhodnou dobu, kdy se na ulicích všude válí odpadky. Kdyby měl Adam Sandler křišťálovou kouli, nejspíš by si radši střihnul roli v Bílém lotosu.

Přítomní novináři a fanoušci si nemohli nevšimnout toho, že Jennifer Aniston vypadá i po padesátce stále skvěle. Navzdory všem životním útrapám, včetně jejího medializovaného rozvodu s Bradem Pittem v roce 2005 a odloučení s druhým manželem Justinem Therouxem v roce 2018 na ní nejsou známky stresu ani stárnutí vůbec poznat. Od své nejslavnější role v seriálu Přátelé se téměř nezměnila, a to je to už přes 25 let zpět.



Zdroje: yahoo.com, ew.com, nypost.com