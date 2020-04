Koronavirus řádí a Jennifer Aniston se bojí nejhoršího: Zvládne to její táta?

"Přeje si, aby její otec věnoval více pozornosti náležité péči o sebe," řekl zdroj. "Nelíbí se jí, že si jen užívá svého života a přestal o sebe dbát. Všechno by mělo mít nějakou míru a on by měl být extra opatrný, zvláštně teď, když kolem řádí koronavirus. Jennifer otci připomíná, aby teď nikam moc nechodil, pořádně si myl ruce, což se bojí, že nedělá, když se napije. Prosí všechny kolem sebe, aby byli stejně opatrní s tím, jak nakládají se svým životem."