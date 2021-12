Můžu mít vůbec děti? Jennifer Aniston promluvila o těhotenství a bolesti

Zdroj: Profimedia

Herečka Jennifer Aniston musela dlouhá léta čelit nejrůznějším narážkám a také nepravdivým článkům, které se snažily přijít na to, proč se tolik brání početí dítěte. Někteří dokonce mluvili o tom, že hollywoodská kráska natolik upřednostňuje svou práci, že v jejím životě zkrátka na potomka nezbývá místo. Jennifer Aniston se nyní rozhodla právě toto citlivé téma adresovat a řekla, nakolik jí nejrůznější spekulace ubližovaly.

I po padesátce je neuvěřitelně krásná, byla dvakrát vdaná a stále se kolem ní točí tisíce obdivovatelů. Nejednoho fanouška Jennifer Aniston již mnohokrát napadlo, proč se oblíbená herečka ale nikdy nedočkala potomků. Toto téma bylo i v médiích nesčetněkrát propíráno a nikdy se nikomu nepodařilo dopídit uspokojivé odpovědi. Sama herečka však po letech uvedla, že ji právě tyto věčné spekulace o natolik osobním tématu nesmírně ubližovaly. Jak je totiž z jejích slov zřejmé, dítě možná chtěla, jen jí nebylo dopřáno.

Nikdo nevěděl, co se se mnou děje

Přestože se sama herečka v rozhovorech na toto téma nikdy předtím nevyjadřovala, v interview pro The Hollywood Reporter udělala výjimku. „Brala jsem si to všechno hodně osobně. Ty spekulace o těhotenství a celou tu ‚Vybrala si kariéru namísto dětí’ domněnku,” nechala se Jennifer Aniston slyšet. „Říkala jsem si: ‚Nemáte sebemenší ponětí o tom, co se se mnou děje. Jak v osobním životě, tak po zdravotní stránce. Proč nemůžu… Můžu mít vůbec děti?’ Novináři o mě neví absolutně nic a všechny ty články byly neuvěřitelně bolestivé a nevhodné,” dodala ještě představitelka Rachel z Přátel.

Věčné téma

Drby o tom, že je Jennifer Aniston těhotná, se v bulvárních médiích objevovaly již od konce devadesátých let. Byly časy, kdy je herečka dokonce sama četla. Postupem času si však začala uvědomovat, nakolik špatný dopad na její psychické zdraví mají, a tak nejrůznější spekulace přestala sledovat. „Neviděla jsem bulvár neskutečně dlouho. Pořád podle nich čekám dvojčata? Nebo se tentokrát mluví o tom, že se stane zázrak a já se ve svých dvaapadesáti letech stanu matkou?,” ptala se se smíchem herečka, o které se relativně nedávno začalo říkat, že si adoptovala dítě.

„Ta neúnavná snaha médií zjistit, zda jsem těhotná, navíc už asi po milionté, akorát naplňuje představu společnosti o tom, že žena musí být nekompletní a nešťastná, pokud není vdaná a nevychovává dítě,” dodala ještě Aniston, které tento pohled na ženy nesmírně vadí.