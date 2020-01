Jennifer Aniston o svém ex: Potřebovala jsem to! Vaughn mi vlil krev do žil

„Vlil mi zpátky krev do žil. Moc jsem se s ním nasmála. Bylo to báječné. Miluju ho pro to. Byla s ním legrace a měli jsme se dobře, když jsme spolu chodili. Potřebovala jsem to,“ řekla hvězda seriálu Přátelé již dříve pro Vogue. Dodnes jsou kamarádi.