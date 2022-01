Jennifer Lopez a Ben Affleck: Příběh jako z pohádky, který chce herec sepsat

Zdroj: Profimedia

Příběh, který může být námětem na scénář romantického filmu. Takto by se dal shrnout vztah, který prožívá Jennifer Lopez s Benem Affleckem. Milenci si k sobě našli cestu po dlouhých sedmnácti letech a už nechtějí opakovat chyby z mladí.

Jennifer Lopez a Ben Affleck se seznámili během natáčení filmu Láska s rizikem (v originále Gigli), který byl uveden roku 2003. I když film byl absolutní propadák, mezi hlavními hvězdami to pořádně zajiskřilo.

V té době byla zpěvačka vdaná za svého druhého manžela, tanečníka Crise Judda. Krátce po rozvodu pak hvězda zveřejnila svůj románek s Affleckem a vyvolala tím pořádný rozruch.

Jennifer Lopez až po letech přiznala, že tehdy nechtěli, aby jejich vztah byl veřejný. Posedlost bulváru dokonce zpěvačka ztvárnila ve videoklipu ke své písni "Jenny from the Block," kde si zahrál i Bena Afflecka. Ve videu spolu dvojice láskyplně tráví čas, zatímco je pronásledují paparazzi.

Pohádkové zásnuby a hořký konec

V listopadu roku 2002 se Jennifer Lopez a Ben Affleck zasnoubili, šťastná zpěvačka novinku oznámila v jednom z rozhovorů.

Herec své milované pořídil zásnubní prsten s 6,1 karátovým růžovým diamantem, který ho údajně vyšel na neuvěřitelných 2,5 milionu dolarů (přes 56 milionů korun).

Milenci si později společně zahráli v dalším filmu Táta na plný úvazek (v originále Jersey Girl), kde hrála Jennifer mrtvou manželku Bena. Snímek měl o dost větší úspěch, než jejich první společný počin.

Září roku 2003 odložila dvojice svatbu, ačkoliv již měli stanovené datum. Důvodem měl být přílišný tlak a pozornost médií kolem veselky. Té se nakonec vůbec nedočkali a 22. ledna roku 2004 Jennifer oznámila prostřednictvím svého mluvčího definitivní konec vztahu.

Milenci nechtějí opakovat chyby

"Je to krásné. Můj život nyní odráží to, jakým člověkem chci být a jakým se cítím být," uvedl Ben Affleck pro nové číslo WSJ Magazine. Herec se prý chce vyhnout chybám z minulosti a o svém vztahu s Jennifer Lopez proto hodlá poskytovat minimum informací.

Affleck se netají tím, že v rozchodu se zpěvačkou před lety hrála roli i jeho závislost na alkoholu. "Upřímně, jsou věci, o kterých se stydím mluvit otevřeně, protože jich lituji. Když se ohlédnu zpět, přeji si, aby se některé věci nestaly, ušetřil jsem některé lidi bolesti a nedostal od života tak tvrdé lekce," tvrdí hollywoodská hvězda.

"Je to dobrý příběh, skvělý příběh. Jednoho dne ho možná hodím na papír," těší se Affleck, že možná svou love story v budoucnu sepíše do knihy. Necháme se tedy překvapit, zda to hrdličky na druhý pokus dotáhnou až k oltáři.

