Jennifer Lopez a Ben Affleck se tajně vzali: Cena svatby příjemně překvapí

Zpěvačka Jennifer Lopez a její partner Ben Affleck se rozhodli pro velký životní krok a v naprosté tajnosti se vzali v Las Vegas. Kdo ovšem čekal, že se hvězdný pár vydělávající miliony dolarů rozhodne pro honosnou a obrovskou svatbu, je jistě překvapený. Stejnou veselku, jakou Jennifer a Ben měli, by si totiž mohl dovolit zaplatit prakticky každý.

Jennifer Lopez je nejen popovou hvězdou, ale také velmi obsazovanou herečkou a úspěšnou podnikatelkou. Ben Affleck zase přechází z role do role a příjmy dvojice se tak pohybují ve výšinách, o kterých si běžný pracující člověk může nechat jen zdát. O to větším překvapením pro fanoušky zamilovaného páru je, nakolik skromnou svatbu se Jennifer a Ben rozhodli uspořádat.

Svatba za „pár” korun

Ben Affleck a Jennifer Lopez se o víkendu v naprosté tichosti a tajnosti vzali v Las Vegas. Namísto honosného obřadu se ovšem rozhodli pro „rychosvatbu”, pro kterou je město hazardu proslulé. Informoval o tom web TMZ s odkazem na oficiální stránky zpěvačky. „Udělali jsme to. Láska je krásná. Láska je vřelá. A ukázalo se, že je láska i trpělivá. Dvacet let trpělivá,” vzkázala zpěvačka fanouškům a odkazovala přitom na skutečnost, že s Benem Affleckem byla zasnoubená již před dvaceti lety, kdy ovšem vztah skončil rozchodem. Cestu si k sobě našli opět našli o bezmála dvě dekády později.

Dvojice se rozhodla pro malou svatbu. Navzdory tomu, že ostatní hvězdy jejich kategorie většinou volí obrovské a honosné svatby, za které se nezdráhají utrácet ani miliony dolarů, Jennifer a Ben zvolili velmi skromný obřad. Podle webu Caesars se totiž cena svatebních obřadů v Las Vegas pohybuje od 400 dolarů (asi 10 tisíc korun) do 15 000 dolarů (cca 375 tisíc korun). I kdyby se tedy dvojice rozhodla pro nejdražší obřad, stále by je svatba stále mnohonásobně méně než většinu dalších celebrit.

Svatba snů

„Bylo to přesně tak, jak jsme chtěli. Minulou noc jsme letěli do Vegas, vystáli frontu na povolení společně se čtyřmi dalšími páry. Všichni jsme se vydali na stejnou cestu do hlavního města svateb. Za námi stáli ruku v ruce dva muži. Před námi byl mladý pár, který kvůli cestě absolvoval tříhodinovou cestu z Victorvillu, aby se mohl vzít na druhé narozeniny své dcery,” popisovala J Lo svůj velký den a samotný ceremoniál nazvala svatbou svých snů. Zpěvačka přitom na sobě měla šaty z vlastního šatníku. Stejně tak Ben Affleck svůj oblek.