GALERIE: Jennifer Lopez a Ben Affleck zase spolu! Vrátili se k sobě po 17 letech

Zdroj: profimedia.cz

Když se v roce 2004 po dvouletém vztahu a zásnubách rozešli, asi by nikoho nenapadlo, že si k sobě v budoucnu opět najdou cestu. Přestože Ben Affleck a Jennifer Lopez po mnoho let udržovali jistou formu přátelství, opětovné vzplanutí se nejevilo jako velmi pravděpodobné. O to větší překvapení jejich velký návrat k sobě způsobil.