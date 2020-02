Tajná romantika ve Francii: Jennifer Aniston a Brad Pitt zase v chomoutu?

Je ale Jennifer připravená na další vdavky? Její poslední manželství skončilo stejně rychle, jako začalo. S Justinem Therouxem oznámili vztah v roce 2011, o rok později ji požádal o ruku, v roce 2015 se vzali. Manželství jim ale vydrželo pouhé dva roky. Po rozvodu se Jennifer cítila na dně a dlouho nechtěla slyšet nic o randění a nějaké svatbě.

Možná ale dozrála do fáze, kdy by manželství s Bradem Pittem zvládla. Přeci jenom svého ex partnera zná jako své boty, ví, co od něj čekat (třeba že se zakouká do další kolegyně) a co naopak nečekat. Jestli ji Brad doopravdy požádá o ruku a Jen řekne ano, všichni budou svítit štěstím. Pokud ne… no, zkusíme zajistit, že se to dozvíte jako první.