Jenovéfa Boková zářila na Českých lvech: Už má jasno, jak bude probíhat porod

Zdroj: Profimedia

Jenovéfa Boková dorazila na předávání Českých lvů a přítomným hostům se pochlubila rostoucím bříškem. Herečce se podařilo požehnaný stav utajit prakticky až do devátého měsíce, jak přiznala na Instagramu v den odhalení svého těhotenství.

Že je Jenovéfa Boková v radostném očekávání se fanoušci dozvěděli teprve nedávno. "Je to dítě, a to dítě tady bude asi každou chvilku," napsala herečka, která svého prvního potomka čeká s přítelem Adamem.

Ačkoliv už éterická kráska doslova odpočítává dny do porodu, rozhodla se užít si ještě trochu "svobody" se svými kamarádkami. "Děkuju všem svým milovaným za krásné loučení s mým bezstarostným životem, aneb sbohem spinkání do odpoledne, čekám na tebe, skutečná únavo. Bude to asi jízda, ale už teď se těšíme," svěřila se budoucí maminka s tím, že si dokonce dopřála i skleničku alkoholu.

"Prosím vás, nikoho nenabádám k pití alkoholu v těhotenství, ani já nepila, tak jsem vlastně poznala, že jsem těhotná, protože mi přestal úplně chutnat alkohol, i má milovaná Plznička. Takže když jsem po pár měsících dostala chuť na víno a nešlo to zastavit, tak jsem si jedno dopřála. Podle mého názoru, hlavní je se nestresovat. Tak jestli do té doby neporodím, vidíme se na Českém lvu," slíbila Boková a své slovo dodržela.

Chtěla bych rodit přirozeně

Jenovéfa Boková na Českých lvech nechala vyniknout své těhotenské bříško v tmavě modrých dlouhých šatech s vlečkou. Zda nosí pod srdcem syna či dceru si ale zatím herečka nechává pro sebe.

"Pohlaví nebudu prozrazovat, až to vyjde na svět," sdělila Boková Blesku a dodala, že dokud není miminko na světě, pohlaví není jisté.

"Nic neplánuju, ale moc bych chtěla rodit přirozeně," svěřila se a dodala, že na příští rok nemá ani žádné pracovní plány, jelikož se chce věnovat hlavně mateřským povinnostem. Ještě před příchodem dítěte se Jenovéfa stihla s přítelem přestěhovat do většího bytu.

"Tohle byl můj první, jenom můj domov, který jsem si sama vytvořila a jsem za to neskutečně šťastná. Doufám, že moje děťátko jednou bude mít taky takové štěstí a najde si místo, kde mu bude samotnému se sebou dobře, kde bude mít čas se usebrat a přemýšlet nad světem, místo, kde bude moct dělat radost ostatním a pak s naplněným pocitem, že to stálo za to, jít životem dál," pochlubila se hvězda před nedávnem na sociál ní síti, kde ukázala i několik snímků z jejího bydlení.

Bokové se podařilo bříško skrývat téměř až do porodu