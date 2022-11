To je on, mého srdce šampión: Jenovéfa Boková ukázala svou novou lásku

Zdroj: Profimedia

Jenovéfa Boková se na Instagramu pochlubila fotografií svého nového přítele. Herečka si obvykle své soukromí bedlivě střeží, k tomuto kroku se ale rozhodla poté, co si přečetla o sobě lživý článek a tak šla raději s pravdou ven, aby zarazila veškeré spekulace.

Jenovéfa Boková ještě loni randila s vítězem Robinsonova ostrova Martinem Složilem. Naposledy spolu hrdličky dorazily na filmový festival do Karlových Varů, pak se ale Složil záhadně vypařil z Instagramu herečky Bokové se hromadily dotazy, jak to vlastně s přítelem mají.

Jelikož Jenovéfa nepatří zrovna mezi sdílné hvězdy, rozchod se Složilem nechala vyšumnět do ztracena a nijak ho ani nekomentovala.

Poslední měsíce byla herečka spojována hned s několika muži, kteří ji například doprovázeli na společenské akce. Všem spekulacím ale nyní Boková udělala přítrž a odhalila, do koho je ve skutečnosti zamilovaná.

Sympatický vousáč Adam

"Nikdy jsem moc nesdílela svoje soukromí, ale evidentně je to ode mě vyžadováno. Nějaké to "oficiální" prohlášení, protože jestli to neudělám, bude podle bulváru můj partner každý, kdo mi třeba jen pomůže do schodů nebo do kabátu," rozčílila se Jenovéfa Boková na svém Instagramu.

Herečku vytočilo, že se média zajímají o její nový vztah a paparazzi novináři stojí u ní před domem, a proto sdílela zamilovaný snímek se sympatickým vousáčem Adamem.

"Moc nechápu, že někoho zajímá s kým jsem, že mají potřebu za námi slídit až domů, ale budiž, každý se něčím živí a já svým mlčením jim vlastně paradoxně pomáhám. Tak tedy, tady je on, mého srdce šampión a ostatní už vám může být u zadele! Mějte se rádi," vzkázala Boková.