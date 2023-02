Jenovéfa Boková se poučila z chyb Evy Burešové: Tajemství dokázala udržet měsíce

Zdroj: Profimedia

Herečka Jenovéfa Boková na svém Instagramu vykřičela do světa radostnou novinku. Oznámila totiž, že je těhotná, a miminko zanedlouho přijde na svět. Těhotenství se jí tedy podařilo utajit takřka až do poslední chvíle. Například ale Eva Burešová takové štěstí neměla. Vymstilo se jí svěřování se nesprávným lidem.

Jenovéfa Boková dlouho tvořila pár s vítězem druhé řady reality show Robinsonův ostrov Martinem Složilem, už více jak rok je ale šťastná vedle svého nového partnera Adama. A jak se zdá, jejich vztah se vyvíjí tím nejlepším směrem. Dokonce se rozhodli pořídit si miminko a založit rodinu. Herečka dlouho váhala, kdy a jak fanouškům radostnou novinku oznámit, nakonec to ale udělala vskutku originálně.

Chtěla to udělat dřív

„Já bych vám chtěla říct jednu takovou věc, kterou jsem vám za posledních několik měsíců chtěla říct už několikrát, jen jsem nevěděla, jakou formu zvolit, a pak jsem si říkala, proč to říkat, že je to přece každého věc. Furt se to ve mně mlelo,” řekla Jenovéfa Boková na úvod videa, které zveřejnila na Instagramu ve stories.

„Na poslední chvíli přišla jedna práce, která šla ven dřív, než jsem myslela, a do toho je to tam trošku vidět – to, co jsem vám chtěla říct,” pokračovala a odkazovala tak na reklamu České spořitelny, ve které si mnozí i přes volnější oblečení všimli hereččina zakulacujícího se bříška. „Takže je asi načase, abych to konečně oznámila. Teď vám ukáže jedno takové video, které jsem natočila na silvestra, pak jsem ho nakonec nezveřejnila, tak ho zveřejním po dvou měsících,” dodala Jenovéfa Boková a připojila za svůj krátký proslov video, na kterém má na sobě mini šaty, jež obepínají její těhotenské bříško.

Dokonalé tajemství

Jenovéfě Bokové se těhotenství podařilo úspěšně utajit opravdu dlouho, neboť se zdá, že se miminko už zanedlouho narodí. A obdobně na tom byl také před nedávnem Jiří Mádl, o kterém vůbec nikdo netušil, že se stane otcem, a zpráva o narození jeho prvního potomka pak přišla jako blesk z čistého nebe.

Jiní ovšem takové štěstí neměli. Kupříkladu herečka a zpěvačka Eva Burešová. O tom, že čeká dítě s Přemkem Forejtem, se spekulovalo už na začátku roku 2022, kdy byla na samém začátku těhotenství. Jak tehdy uvedl nejmenovaný zdroj pro Aha!, herečka se prořekla v maskérně při natáčení Slunečné a informace se začala rychle šířit.