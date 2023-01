Co řekl Clarkson o Meghan Markle? Nechutné poznámky o vévodkyni a výkalech

Zdroj: Profimedia

Kontroverzní moderátor Jeremy Clarkson si pustil pusu na špacír a teď hořce lituje. Pro britský deník The Sun napsal sloupek, ve kterém hovořil o tom, nakolik nenávidí Meghan Markle a že sní o dni, kdy bude veřejně hanobena. Jeho slova se setkala s obrovskou kritikou. A teď kvůli nim přišel i o práci.

Meghan Markle a princ Harry svým dokumentárním pořadem Harry & Meghan, který natočili pro Netflix, naštvali celou řadu lidí. A to včetně britského moderátora Jeremyho Clarksona. Moderátor známý například z pořadu Top Gear napsal pro magazín The Sun nenávistný sloupek, za který sklidil obrovskou kritiku. A rozhodně se není čemu divit.

Nenávistí nemůže ani spát

Jeremy Clarkson ve svém článku, který je již smazaný, uvedl, že nenávidí Meghan Markle „na buněčné úrovni” a jeho nenávist je natolik velká, že v noci po ulehnutí do postele nemůže ani spát. „Jen tak ležím v posteli, skřípu zuby a sním o tom, jak bude donucena, aby se procházela nahá všemi městy Británie, zatímco na ni budou lidé křičet ‚Hanba!’ a do toho po ní budou házet exkrementy,” napsal moderátor ve svém článku, který cituje web National World. Záhy poté, co byl článek zveřejněn, ale rychle litoval. Dokonce se k němu za jeho výroky otočila zády i jeho dcera.

Přišel o práci

Deník The Sun ze svých stránek článek odstranil, a dokonce se za něj i omluvil. A s omluvou přišel i sám Jeremy Clarkson. Ten Harrymu a Meghan poslal e-mail, ve kterém vyjádřil lítost nad svými slovy. Možná tím chtěl celou situaci alespoň částečně zachránit. To se mu ale rozhodně nepovedlo. Velká americká streamovací platforma Amazon Prime, pro kterou Clarkson moderoval dva pořady, se s ním po jeho nenávistném útoku na vévodkyni ze Sussexu nemazlila a nekompromisně s ním ukončila spolupráci.